Bastano i 7.000 CV di questa Corvette C4 “jet” per firmare il record sul quarto di miglio?

Questa Corvette C4 del 1984 è stata modificata con un motore derivato dai jet della Guerra Fredda: è ora all'asta al prezzo di 39.500 dollari

Il record sul quarto di miglio stabilito dalla Rimac Nevera ha i giorni contati: no, non c’è un’altra vettura elettrica di produzione in grado di battere l’ultima creazione dell’azienda croata… ma piuttosto un assurdo dragster su base Corvette C4 equipaggiato con il propulsore a reazione di un jet da combattimento, in grado di sprigionare oltre 7.000 cavalli di potenza!

Andiamo con ordine: questo esemplare unico è stato costruito ad-hoc per un appassionato americano, il quale ora ha deciso di metterlo in vendita sul sito di aste “Classic Auto Mall” al prezzo di 39.500 dollari. In realtà si tratta solo di una replica della C4 reale, che però sotto al cofano (o meglio, al retrotreno…) sfoggia il suo asso nella manica per battere la Nevera nelle prove di accelerazione.

Come potete osservare anche voi sfogliando le foto presenti in gallery, questo dragster utilizza un motore a reazione da aeroplano, nello specifico un Westinghouse J34/34-A impiegato all’epoca della Guerra Fredda sui jet a stelle e strisce Vought V3D Skynight e McDonnell-Douglas F2H Banshee. Le sue prestazioni, complici un peso complessivo della vettura di soli 1.088 kg, sembra promettano i 400 km/h nei primi 400 metri… ma per esserne sicuri bisogna prima metterlo alla prova. Chi sarà l’eroe che deciderà di sedersi nell’abitacolo?