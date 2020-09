Toyota Yaris Cross 2021: prezzo per l’Italia e l’Europa

La prossima Toyota Yaris Cross Hybrid è già realtà in Giappone, mentre da noi arriverà solo nel 2021. Ma quale sarà il suo prezzo? E quale la differenza con la Yaris "normale"?

Ve l’avevamo presentata nel periodo del lockdown e oggi è finalmente diventata realtà… almeno in Giappone! Stiamo parlando della nuova Toyota Yaris Cross Hybrid, versione rivista della tradizionale citycar dagli occhi a mandorla in funzione di una carrozzeria da SUV compatto con tanta tecnologia a bordo, sia a livello di infotainment che per quanto riguarda la sicurezza con i classici aiuti ADAS alla guida.

Una vettura fresca e al passo con i tempi, voluta per rivoluzionare in un certo senso la line-up Toyota: la Cross Hybrid, tuttavia, è disponibile al momento solo in Giappone, con un prezzo a listino che parte da 1.798.000 Yen (circa 14.200 Euro). In Europa, e quindi in Italia, arriverà invece solo nel 2021. A questo punto la domanda è questa: quale sarà il costo da sostenere per metterla in garage? E quale la differenza con la classica Yaris in versione citycar?

Una risposta sensata può essere data solo se si prende in considerazione lo stesso, identico, modello con motorizzazione ibrida che contraddistingue la gamma Yaris e quella della nuova Yaris Cross: il propulsore, in questo caso, è un tre cilindri da 1.5 Litri capace di erogare 101 cavalli, un valore spinto verso quota 116 cavalli grazie alla presenza dell’unità elettrica che lavora insieme al cambio automatico di tipo CVT. Qualche dato numerico? La Yaris normale in questa configurazione avrebbe un prezzo a partire da 1.998.000 Yen (circa 15.800 Euro), mentre la Cross da 2.284.000 Yen (circa 18.000 Euro).

La differenza sarebbe quindi di 286.000 Yen, vale a dire circa 2.200 Euro, che arrotondati in ottica europea potrebbe arrivare fino a una quota massima di 3.000 Euro. In Italia la Yaris con tecnologia Hybrid è disponibile a partire da 21.500 Euro, di conseguenza un ipotetico prezzo di partenza per la futura versione Cross (sempre Hybrid) potrebbe essere di 24.500 Euro, decisamente inferiore rispetto a quello richiesto per il SUV Toyota di fascia superiore C-HR Hybrid. Per avere una conferma di quanto ipotizzato, l’unica cosa da fare è comunque, e in ogni caso, attendere il listino ufficiale.