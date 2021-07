Toyota Yaris Cross: il SUV arriva in Italia in promozione a 22.650 Euro

Il marchio Toyota ha svelato le ultime informazioni sulla gamma della Yaris Cross, che arriva in Italia in cinque allestimenti e prezzi (in promo) da 22.650 Euro

Non solo in formato citycar… ma anche SUV! Per rimanere al passo con il trend del mercato automobilistico il marchio Toyota ha presentato già l’anno scorso la nuova Yaris Cross, versione “a ruote alte” della ben conosciuta vettura cittadina che, in vista del suo arrivo nei concessionari previsto per il mese di settembre, accoglie ora in listino altri due allestimenti insieme ai tre già svelati in precedenza (quelli medi e top di gamma Lounge, Adventure e Premiere).

Dopo l’apertura degli ordini avvenuta lo scorso maggio, la nuova Toyota Yaris Cross può essere ora equipaggiata nelle versioni di “attacco” Active e Trend, più economiche rispetto alle altre grazie a un prezzo di partenza rispettivamente di 25.400 e di 27.600 Euro. Se si opta per la prima, inoltre, è possibile usufruire di uno sconto pari a 2.750 Euro grazie al cosiddetto “WeHybrid Bonus“, un incentivo a cui si può accedere solamente se si porta in permuta o in rottamazione un vecchio veicolo.

Entrando nello specifico, l’allestimento Active propone di serie i cerchi in lega da 16”, il climatizzatore automatico, i fendinebbia a LED, i sensori per luci e pioggia e il sistema infotainment Toyota Touch 3 provvisto di schermo capacitivo da 8”, radio DAB, integrazione per lo smartphone e telecamera posteriore per le manovre di parcheggio. Salendo di un gradino troviamo l’allestimento Trend, che aggiunge i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici Full LED, la vernice metallizzata per la carrozzeria, il Digital Cockpit da 7”, l’infotainment Toyota Smart Connect su display più grande (da 9”) con navigatore e la tecnologia Keyless per l’accesso e l’avviamento della vettura senza chiave.

A seguire la gamma della Toyota Yaris Cross prosegue con l’allestimento Lounge, che mette a disposizione i cerchi da 18”, il tettuccio panoramico, gli specchietti retrovisori elettrici, il climatizzatore automatico bizona, l’Ambient Lighting per l’abitacolo con sedili (all’anteriore riscaldabili) in pelle e tessuto su finiture Fashion Brown, il divano posteriore frazionabile 40/20/40 e la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone. La dotazione della Adventure, invece, si distingue per la vernice della carrozzeria bicolore e i dettagli da fuoristrada per gli esterni, comprensivi di modanatura specifica sia per l’avantreno che per il retrotreno e di barre porta-tutto per il tettuccio, mentre la top di gamma Premiere propone la colorazione esclusiva Gold&Gold, i gruppi ottici anteriori Matrix LED, il portellone elettrico, l’head-up display, gli interni in pelle nera, l’impianto audio JBL e, tra gli ADAS, il monitor dell’angolo cieco e l’allerta per il traffico laterale.

Le motorizzazioni? Per il momento il listino propone la sola unità 1.5 Litri con tecnologia Full Hybrid a trazione anteriore, in optional con quella integrale AWD-i (+2.500 Euro) e capace di erogare una potenza di 116 cavalli. Si tratta dello stesso propulsore che equipaggia anche la Yaris “normale” e che promette una media consumi di 4,4-5,0 Litri ogni 100 km (4,7-5,1 Litri per la 4WD) e delle emissioni di CO2 nella fascia di 100-113 g/km (107-115 per la 4WD). La gamma completa con i relativi prezzi? Seguite lo schemino riassuntivo qua sotto:

TOYOTA YARIS CROSS 2021

1.5 Hybrid E-CVT