Toyota Yaris Cross: il SUV ibrido arriva nelle versioni Adventure e Premiere

La Toyota Yaris diventa "bombata" e assume l'impostazione da SUV, trasformandosi in Yaris Cross: due le versioni prenotabili a breve, la Adventure e la Premiere Edition

A quasi un anno di distanza dalla sua presentazione ufficiale, la nuova Toyota Yaris Cross è pronta a sbarcare anche in Europa e, quindi, in Italia: ad aprile 2020, tuttavia, l’avevamo vista nell’allestimento Lounge, mentre oggi il marchio giapponese ha presentato quelli chiamati Adventure e Premiere Edition, quest’ultimo in serie limitata disponibile solo per i primi 12 mesi di vendita dal suo arrivo nei concessionari.

Come potete osservare dalle foto presenti nella gallery, il primo allestimento mostra linee vistose e imponenti, soprattutto nella parte bassa del frontale e a livello del paraurti posteriore, dove si possono notare degli intriganti profili che vanno a contrasto con la tonalità di base della carrozzeria. Confermate anche le barre porta-tutto argentate e i cerchi in lega da 18” con finiture in grigio scuro, mentre nell’abitacolo il colore di base è il nero lucido, contrapposto al misto pelle-tessuto per i sedili, il cruscotto e le modanature interne delle portiere. Volante e cuffia della leva del cambio, invece, sono completamente in pelle.

Con la nuova Premiere Edition, invece, la Toyota Yaris Cross si pone al top della gamma che arriverà in Europa, caratterizzata da cerchi in lega specifici da 18”, portellone posteriore motorizzato con kick-sensor, head-up display, rivestimento esclusivo in pelle per la selleria e finitura Brass Gold di tipo bicolore per la carrozzeria come dotazione standard.

Il resto dell’equipaggiamento, invece, è quello che vi abbiamo già presentato praticamente dodici mesi fa: la nuova Toyota Yaris Cross disporrà della piattaforma TNGA in variante GA-B già impiegata sulla versione citycar, dalla quale però si differenzia per una posizione di guida più alta e una maggiore altezza da terra. In questo caso aiuta molto l’elevata rigidità del telaio, il baricentro ribassato e l’ottimo bilanciamento dei pesi, che conferiscono a questo SUV grande maneggevolezza e comfort in ogni condizione di guida.

Per quanto riguarda la motorizzazione, la Casa giapponese ha deciso di giocare le proprie carte su una powertrain Full Hybrid basata su un tre cilindri benzina a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 cavalli, provvisto di sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i) e capace di contenere i livelli di emissioni di CO2 sotto il limite dei 110 g/km.

Sotto il punto di vista tecnologico, invece, la Yaris Cross porterà in dote il Toyota Smart Connect con display da 9” e navigatore con informazioni sul traffico ed aggiornamenti delle mappe in tempo reale, oltre al pacchetto Toyota Teammate Advanced Park con funzione di parcheggio semi-automatico (aiutato dalle telecamere panoramiche a 360°), Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Intelligence Clearance Sonar con frenata automatica d’emergenza. Prodotta nello stabilimento di Valenciennes, in Francia, la Yaris Cross sarà prenotabile a partire dai prossimi giorni sul sito ufficiale del marchio giapponese.