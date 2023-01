Tutte le novità DR Automobiles per il 2023

La gamma 2023 di DR Automobiles vedrà diverse novità, a partire dalla DR 3.0 fino alla piccola DR1 EV

Al fianco dell’attuale gamma che vede, per esempio, l’Urban SUV DR 5.0 e il Touring SUV DR F35, il marchio DR Automobiles è pronto a una grande crescita commerciale per il 2023, forte degli ottimi risultati di vendita conseguiti l’anno scorso. Il futuro del brand molisano passerà attraverso diverse novità, a partire dalla piccola DR 1.0 EV di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Derivata dalla sorella cinese Chery eQ1, la citycar elettrica di DR Automobiles potrà contare su una scheda tecnica ottimale per la guida in città: il suo motore avrà 61 CV e 150 Nm di coppia, mentre la batteria da 31 kWh promette già un’autonomia fino a 250 km. La seconda novità in programma è la Nuova DR 3.0, aggiornamento del modello in gamma per quanto riguarda l’estetica (soprattutto all’anteriore) e la dotazione di bordo, che comprende un nuovo infotainment con schermo da 9” compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto.

A seguire troverà posto il maxi-SUV da sette posti DR 7.0, derivato dalla Chery Tiggo 8, così come il nuovo sotto-brand Sportequipe che lancerà tre modelli DR (4.0, 5.0 e 6.0) ridenominati SUV 5, 6 e 7 e migliorati sia nel look che nell’allestimento, da top di gamma e quindi molto più completo rispetto all’offerta Evo. L’arrivo sul mercato? A partire dal mese di marzo.