DR 1.0 EV al debutto in Italia: 300 km di autonomia e prezzi da 19.900 Euro

DR Automobiles lancia in Italia la vettura elettrica più compatta della sua gamma: ecco tutti i dettagli e quanto costa

Dopo l’anticipazione intravista al MiMo 2022, DR Automobiles ha svelato oggi la sua nuova citycar elettrica ultra-compatta, che promette di rivoluzionare senza incertezze la mobilità urbana di tutta Italia. Si chiama DR 1.0 EV, è strettamente imparentata con la cinese Chery eQ1 e propone un pacchetto davvero interessante per coloro che stanno cercando una vettura piccola e agile con la quale districarsi tra il traffico urbano di ogni giorno.

In forte contro tendenza rispetto al mercato, la nuova DR 1.0 EV va ad alimentare il segmento A e, con una lunghezza massima di 3,2 metri, è in grado di accogliere fino a quattro passeggeri: parcheggiare in città con questa citycar non sarà più un problema, considerata anche la larghezza di 1,67 metri, l’altezza di 1,55 metri e un passo estremamente contenuto di soli 2.150 mm. Le dimensioni, ovviamente, lasciano poco spazio al bagagliaio, di soli 110 Litri ma che può arrivare ad oltre 600 quando si abbattono i sedili posteriori.

Esteticamente molto simile (al posteriore) alla Smart fortwo ma con un anteriore dalle linee fortemente DR Automobiles, la nuova DR 1.0 EV propone un abitacolo compatto ed essenziale dove spiccano la strumentazione digitale e lo schermo centrale dell’infotainment da 9,7”, ovviamente compatibile con le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay. Per quanto riguarda il motore, sotto il cofano è presente un propulsore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 CV) e 150 Nm a trazione posteriore, abbinato a un pacco batterie dalla capacità di 31 kWh e a un cambio a una sola velocità.

La velocità massima arriva a 120 km/h, lo 0-100 è completato in 17 secondi e l’autonomia raggiunge i 210 km nel ciclo WLTP (294 km in quello urbano); la ricarica può avvenire tramite la presa in dotazione CCS Combo2 che consente rifornimenti sia in corrente continua (fino a 40 kW) che in corrente alternata (fino a 6,6 kW). Utilizzando le colonnine pubbliche ultraveloci, i tempi di ricarica fino all’80% richiedono poco più di mezz’ora di attesa, mentre con la presa domestica bisogna attendere 6 ore e mezza.

Uno sguardo ai prezzi? La nuova DR 1.0 EV è disponibile in Italia nel solo allestimento full optional a un prezzo di listino di 25.900 Euro, che nel momento del lancio potrà sfruttare il bonus messo a disposizione da DR (1.000 Euro) e gli Ecoincentivi 2023, che riducono di altri 5.000 Euro la spesa tramite rottamazione di un vecchio veicolo. In questo modo il costo totale scende fino a 19.900 Euro.