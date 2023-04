DR 7.0 Turbo: ecco il nuovo SUV a sette posti (anche GPL)

La nuova DR 7.0 è un SUV famigliare a sette posti disponibile da 32.900 Euro con motorizzazioni benzina e bifuel benzina/GPL

La gamma DR Automobiles si arricchisce con un nuovo SUV: si tratta del DR 7.0 Turbo, un sette posti destinato ad accogliere famiglie numerose dalle dimensioni imponenti che sarà disponibile in Italia entro i prossimi mesi con motorizzazioni benzina e bifuel GPL. Parente stretta della Chery Tiggo 8 Plus (dalla quale si differenzia per alcuni particolari come i paraurti anteriore e posteriore), la nuova DR 7.0 Turbo misura 4,7 metri in lunghezza, 2,71 metri in larghezza e 1,7 metri in altezza, delle proporzioni che garantiscono un bagagliaio davvero spazioso con capacità variabile da 230 Litri (configurazione sette posti) fino a 1.500 Libri (nel caso si abbattano tutte le file di sedili).

Basata sulla piattaforma T1X di Chery, la nuova DR 7.0 Turbo adotta un telaio a sospensioni indipendenti (MacPherson all’anteriore e Multilink al posteriore) e si caratterizza per un’estetica muscolosa, che all’anteriore lascia spazio all’enorme mascherina tipica dei modelli DR e a una firma luminosa con gruppi ottici a sviluppo orizzontale. Passando nell’abitacolo, la DR 7.0 sfrutta la stessa impostazione della 6.0 con digital cockpit da 7”, sistema infotainment da 12,3” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e rivestimenti di alta qualità in ecopelle per plancia e sedili (anteriori riscaldabili e regolabili a livello elettronico).

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova DR 7.0 Turbo sarà proposta in Italia in due versioni che condividono essenzialmente lo stesso propulsore 1.5 turbo benzina a quattro cilindri a trazione anteriore con cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. La prima esclusivamente a benzina (160 cavalli e 210 Nm), la seconda bifuel GPL (153 CV e 195 Nm), con consumi rispettivamente di 8,0 e 9,9 L/100 km ed emissioni di CO2 pari a 182 e 160 g/km. I prezzi? A partire da 32.900 Euro per il modello a benzina e da 34.400 Euro per quello a doppia alimentazione.