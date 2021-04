Una monoposto in vendita? E’ la Toro Rosso di Pierre Gasly!

Il sito specializzato GPCars4Sale ha messo in vendita nientemeno che la Scuderia Toro Rosso STR14 guidata nel 2019 da Pierre Gasly e Alexander Albon

Se vi siete emozionati a vedere all’asta le splendide Ford di Ken Block oppure l’esclusivo prototipo della Lancia 037 Rally, allora questa vi farà fare un salto sulla sedia: garantito! Il motivo? Bè, non accade tutti i giorni di trovare in vendita una monoposto da Formula 1: se poi quella vettura è nientemeno che la recente Toro Rosso STR14 pilotata da Pierre Gasly fino al secondo gradino del podio nel Gran Premio del Brasile del 2019… allora capite bene quale sia l’effetto di un annuncio di questo tipo di fronte a un appassionato della massima serie automobilistica!

Il sito specializzato GPCars4Sale, per l’appunto, sta proponendo questa bellezza che rappresenta numericamente il quarto telaio costruito nella factory di Faenza. E no, non si tratta di una replica, ma della vettura originale guidata prima da Alexander Albon e poi dal francese di Rouen classe 1996. Conservata in condizioni praticamente perfette, comprende la scatola del cambio, il volante completo e l’ala posteriore con DRS completamente funzionanti, oltre al sedile su misura di Gasly e alla cover specifica della STR14.

Manca, ovviamente, il motore Honda, così come l’impianto idraulico e tutta la componente ibrida della powertrain, compresa la gestione elettronica della ECU. Pazienza, poco importa: se avete la disponibilità di mettervi in garage questa splendida vettura fate immediatamente un colpo di telefono a questo indirizzo! Per tutti gli altri, gustatevi ogni singola immagine presente nella gallery a corredo di questo articolo: non rimarrete delusi, promesso!