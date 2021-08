Volkner Mobil Performance: il motorhome con posto auto integrato

L'ultima creazione della Volkner Mobil si chiama Performance ed è un camper dal lusso estremo che integra anche un garage per la propria auto

Quando un camper non basta più è il caso di prendere in considerazione un mezzo più grande, evoluto e lussuoso: ecco perchè l’azienda tedesca Volkner Mobil ha proposto nel suo listino il Performance, un motorhome che può essere visto come una vera e propria casa su ruote… con tanto di posto auto integrato! Tra le comodità offerte a bordo, infatti, è previsto anche un garage nel quale trasportare la propria vettura nei luoghi di villeggiatura, in modo da non farsi mancare nulla quando arriva il momento di “staccare la spina” dalla routine quotidiana.

Con una lunghezza di 12 metri, una larghezza di 2,50, un’altezza di 3,85 e un passo di 5,80 metri, il Volkner Mobil Performance mette a disposizione uno spazio interno di ben 30 metri quadrati, ulteriormente estendibili di altri cinque grazie alla possibilità di allargare la fiancata laterale sinistra. Negli spazi interni sono ovviamente presenti tutti gli optional possibili e immaginabili, tra cui il piano cottura a induzione, il forno (anche a microonde), il frigorifero, la macchina per il caffè e la lavastoviglie, nonchè un sistema di riscaldamento e di raffreddamento indipendente per ogni singola stanza.

Il piatto forte, ovviamente, è rappresentato da un apposito vano centrale posizionato a metà tra l’asse anteriore e quello posteriore, provvisto di pianale rialzato che permette il carico della propria autovettura a bordo. Lo spazio disponibile consente inoltre il trasporto di due biciclette e di tutti gli oggetti indispensabili per un pic-nic, come la griglia per cuocere il cibo, il tavolo e le sedie.

Per portarsi a casa un motorhome del genere, tuttavia, non aspettatevi cifre nell’ordine del Dacia Sandman che vi abbiamo proposto qualche tempo fa! Il prezzo d’acquisto, in tal caso, aumenta fino a quota 1 milione e 350.000 Euro, che è possibile anche rivedere al rialzo con tutti gli optional disponibili sul catalogo della Volkner Mobil. Il lusso e le comodità, d’altro canto, non possono costare poco…