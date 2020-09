Volkswagen Caddy California: il mini van per i lunghi viaggi

Volkswagen Veicoli Commerciali presenta il nuovo Caddy California 2020, basato sulla quinta generazione completamente riprogettata della serie Caddy. Tante le soluzioni innovative per rendere un ogni viaggio un’esperienza unica

Volkswagen Veicoli Commerciali ha presentato l’anteprima mondiale del nuovo Caddy California che arriva in una versione ripensata e ridisegnata in ogni dettaglio e disponibili in tre modelli per ogni esigenza di budget e utilizzo.

Caddy California: le caratteristiche

Il Caddy California si basa sulla quinta generazione del Caddy. Si tratta del primo camper che sfrutta i vantaggi in termini di design della piattaforma modulare trasversale (MQB), ha una lunghezza di 4.501 mm e nel 2021 arriverà una versione con interasse più lungo (4.853 mm). La parte posteriore colpisce per gli accessori, studiati in modo intelligente fin nel più piccolo particolare. Tra questi ricordiamo il nuovo letto pieghevole. La struttura del letto, dotato di molle a tazza e un materasso di alta qualità, assicura lo stesso livello di comfort dei letti presenti nel California T6.1 e nel Grand California. La mini cucina del Caddy California è una nuova dotazione e dè fissata alla parete sinistra dello spazio di carico sotto il letto, può essere estratta nella zona posteriore quando il portellone è aperto; quest’ultimo offre così protezione in caso di pioggia.

La cucina viene utilizzata, perciò, stando dietro al veicolo, con la possibilità di stare comodamente in piedi in posizione eretta. A richiesta, il Caddy California può essere configurato con un ampio tetto panoramico. Di notte, il tetto in vetro – che misura 1,4 mq – si apre regalando una stupenda vista. Volkswagen Veicoli Commerciali ha ulteriormente migliorato il pratico sistema di tasche sui finestrini laterali posteriori, che possono ospitare oggetti di un peso fino a cinque chilogrammi su ogni lato. Anche il sistema di tendine è stato ulteriormente perfezionato. Le tendine sui finestrini laterali anteriori e del lunotto, dal design neutro e minimal, sono ancora una volta fissate con magneti inseriti all’interno del tessuto. I finestrini laterali posteriori sfoggiano anche tasche portaoggetti. Per il parabrezza e il tetto panoramico, in aggiunta ai magneti sono impiegate ulteriori chiusure. Nuove aperture di ventilazione con zanzariera integrata per la porta del conducente e del passeggero anteriore ottimizzano il clima nella zona giorno una volta arrivati in campeggio.

Grazie alla piattaforma modulare trasversale (MQB), fanno il loro debutto nuove tecnologie come il nuovo Digital Cockpit (strumenti a richiesta completamente digitali). La radio e i sistemi di infotainment con display fino a 10 pollici creano interfacce interattive per il conducente e il passeggero anteriore. La fusione del Digital Cockpit e dello straordinario sistema di navigazione Discover Pro da 10 pollici dà vita a un nuovo scenario digitale di indicatori e comandi: l’Innovision Cockpit. La nuova app gratuita California on Tour i inserisce perfettamente nel mondo dei servizi digitali del Caddy California. L’applicazione, sviluppata per gli smartphone Apple e Android, fornisce una serie di informazioni relative, per esempio, a campeggi e piazzole, strutture, stazioni per il rifornimento di acqua e il conferimento di rifiuti, tutti i tipi di attività ricreative (come noleggio di biciclette e simili), oltre a tutte le funzioni del Caddy California.

L’app può essere utilizzata con tutti i camper di Volkswagen Veicoli Commerciali. Le nuove tecnologie a bordo del Caddy California comprendono sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia come il Travel Assist, un dispositivo per la guida parzialmente autonoma nell’intero range di velocità. Altrettanto innovativo è il sistema Trailer Assist per le manovre parzialmente autonome (e quindi all’insegna della massima semplicità) in presenza di un rimorchio. Per il Caddy California saranno disponibili in tutto 19 sistemi di assistenza alla guida diversi.

I nuovi motori turbodiesel (TDI) del Caddy California sono particolarmente sostenibili. Grazie a due catalizzatori SCR e alla doppia iniezione (twin dosing) di AdBlue facilitata dal primo dispositivo, le emissioni di ossido di azoto (NOx) sono significativamente inferiori rispetto al modello precedente. Al lancio, i motori TDI saranno disponibili con due potenze: 75 CV e 122 CV. L’efficienza dei propulsori TDI è ulteriormente migliorata dal nuovo design degli esterni del Caddy California.