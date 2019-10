Volkswagen Golf 8 arriva nel 2019: tutte le informazioni sul nuovo modello

La Volkswagen Golf 8 arriva nel 2019. Tra le novità più sostanziali, una gamma incentrata sull'ibrido sia benzina che Diesel. Ecco tutte le informazioni sulla nuova berlina targata Wolfsburg

Tra le novità più importanti che vedremo quest’anno c’è la Volkswagen Golf 8, attesa appunto per il 2019. La celebre berlina del marchio tedesco si prepara a un debutto importante, in quanto fungerà da ponte con il futuro per tutta la gamma Volkswagen. Dagli ultimi scatti che siamo riusciti ad ottenere è chiaro come la nuova Golf 8 sarà più lunga della precedente versione pur mantenendo la piattaforma modulare MQB utilizzata da tutto il Gruppo.

Golf 8 anche in versione Mild Hybrid

Secondo le indiscrezioni, Volkswagen metterà a disposizione su tutta la gamma Golf il parcheggio automatico, oltre a mettere l’ibrido in diverse configurazioni al centro dell’attenzione. Si parla già di Mild Hybrid (con ricarica in marcia), Plug-in Hybrid (con ricarica domestica GTE) ed elettrica pura (e-Golf) come centri nevralgici, mentre anche sul Diesel vedremo una configurazione ibrida con lo scopo di alleggerire i consumi.

Nella gallery potete vedere come la nuova Golf 8 2019 sia stata rivista tecnicamente, anche se da fuori non si direbbe. Le prime modifiche estetiche sono invece apprezzabili agli interni, dove i tecnici sono già al lavoro per rinnovare la plancia. Su tutto appare una nuova pulsantiera ed un display digitale che ricorda i TFT montati sulle moto di ultima generazione.

Inutile dire però che non c’è da aspettarsi uno sconvolgimento delle linee da parte di Volkswagen, la quale ha sempre preferito fare un passo alla volta anche quando sotto i ferri dei designer c’erano modelli meno importanti.