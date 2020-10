Volkswagen Golf 8 GTD 2020: in arrivo a novembre la turbodiesel da 41.450 Euro

La gamma della nuova Volkswagen Golf 8 si arricchisce con la nuova versione della GTD a gasolio, con motore 2.0 TDI da 200 cavalli e 400 Nm di coppia massima

Dopo l’introduzione della GTI a benzina, della GTE con tecnologia ibrida plug-in e della variante a metano, la gamma della Volkswagen Golf 8 è pronta ad accogliere un altro modello particolarmente apprezzato dal pubblico: stiamo parlando della storica GTD con motore turbodiesel, presente sul mercato fin dal 1982 e oggi arrivata alla sua ottava generazione. L’arrivo sul mercato? Previsto per il prossimo mese di novembre, con un listino che partirà da 41.450 Euro. Ma andiamo con ordine…

VOLKSWAGEN GOLF 8 GTD 2020: PROGETTATA PER VIAGGIARE

La nuova Golf 8 GTD 2020 arriverà nelle concessionarie italiane con uno dei motori turbodiesel più efficienti mai prodotti: si tratta del quattro cilindri serie EA288 da 2.0 Litri di cilindrata, capace di erogare la bellezza di 200 cavalli e 400 Nm di coppia massima, disponibili in maniera fluida e costante già da 1.750 e fino a 3.500 giri al minuto. Prestazioni davvero interessanti, abbinate a due catalizzatori SCR (Selective Catalytic Reduction) e al nuovo sistema “twin dosing” di AdBlue che, insieme, garantiscono un ingente riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) rilasciati nell’aria.

Queste tecnologie, inoltre, permettono alla nuova GTD di effettuare percorrenze davvero elevate, dove il comfort di marcia è assicurato da sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink, in grado di assorbire efficacemente ogni asperità dell’asfalto nonostante la presenza, allo stesso tempo, dell’assetto sportivo ribassato di 15mm. A richiesta, inoltre, è possibile scegliere anche la regolazione adattiva di quest’ultimo, che andrà a modificare elettronicamente i parametri dei singoli ammortizzatori in base al fondo stradale e allo stile di guida del pilota.

La dinamica di guida, in ogni caso, si rivela davvero precisa in ogni situazione: merito anche della presenza, di serie, del cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti, che permette alla nuova GTD di raggiungere la velocità massima di 245 km/h e di staccare lo 0-100 in soli 7,1 secondi.

VOLKSWAGEN GOLF 8 GTD 2020: ELEGANZA TEDESCA

Come accaduto per le versioni GTI e GTE, anche la nuova Volkswagen Golf 8 GTD 2020 presenta un look sportivo riconoscibile praticamente a prima vista: l’avantreno è contraddistinto dalla firma luminosa a LED posizionata centralmente e da un paraurti che integra la grande presa d’aria con griglia a nido d’ape, i fendinebbia a LED disposti a croce e, poco più sopra, il caratteristico logo GTD, riproposto anche al centro del portellone posteriore.

Il retrotreno, invece, sfoggia lo spoiler sportivo in coda e il diffusore nella parte inferiore, dove spicca anche il doppio terminale di scarico, mentre lateralmente trovano spazio le minigonne sportive in nero lucido e le bellissime pinze freno colorate di rosso, per un effetto dinamico accentuato anche dalla ridotta altezza da terra assicurata dall’assetto sportivo di serie.

Per quanto riguarda gli interni, la nuova GTD non delude e propone innanzitutto la strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25”, dalla grafica sportiva e dall’illuminazione personalizzabile in 30 tonalità di colore, con al suo fianco lo schermo touchscreen (sempre da 10,25”) relativo al sistema infotainment composto dal navigatore Discover Pro con comandi vocali (Natural Voice Control) e Wireless App-Connect. La cura dell’abitacolo, ovviamente, non finisce qui, perchè gli ingegneri della Volkswagen hanno equipaggiato il tunnel centrale con la leva del cambio DSG, con il comando Shift by Wire e con il tasto Engine Start/Stop, mentre i sedili con poggiatesta integrato, tessuto nero con inserti laterali grigi e cuciture a contrasto in grigio chiaro.

A richiesta è disponibile anche la pelleria Vienna con sistema di ventilazione e di riscaldamento, mentre il volante è stato costruito con un disegno a tre razze, dove trovano posto comandi sensibili al tocco e sensori capacitivi che riconoscono la presenza delle mani del guidatore, una caratteristica che permette di interagire con i sistemi di assistenza alla guida a bordo.

VOLKSWAGEN GOLF 8 GTD 2020: LA DOTAZIONE DI SERIE

Per quanto riguarda il resto della dotazione di serie, la nuova Volkswagen Golf 8 GTD 2020 arriverà nei concessionari con i seguenti accessori:

Cerchi in lega da 17”

Driving Profile Selection

Fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance

Fari posteriori a LED

Apertura porte e accensione senza chiavi Keyless Entry & Go

Climatizzatore automatico Climatronic a tre zone

Volante multifunzione rivestito in pelle e comandi touch

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

Tecnologia Car2X

Tra gli ADAS di livello 2, invece, saranno disponibili il monitoraggio della stanchezza del conducente (Fatigue Detection), il cruise control adattivo ACC, il Front Assist con funzione di frenata d’emergenza City, il riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’assistente alle manovre di scarto e alla svolta, l’assistente al mantenimento della corsia e il Travel Assist 2.0.