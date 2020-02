Volkswagen Golf GTD 2020 arriva con 18 cavalli in più

Al prossimo Salone di Ginevra Volkswagen presenterà la nuova Golf GTD, che disporrà di un nuovo motore 2 Litri TDI capace di raggiungere quota 200 cavalli

Il Salone di Ginevra 2020 è ormai imminente e tutti i marchi automobilistici più famosi al mondo sono pronti a svelare le loro nuove creazioni a tutti gli appassionati: in prima fila, ovviamente, ci sarà anche il marchio Volkswagen, che a fianco della nuova Golf GTI toglierà i veli anche alla “sorella” turbo-diesel. Stiamo parlando della Nuova Golf GTD, ammiraglia dei modelli a gasolio tedeschi che per la sua ottava incarnazione disporrà di un propulsore da record: secondo le ultime indiscrezioni, sarà capace di erogare ben 147 kW, vale a dire 200, scalpitanti, cavalli. Ben 18 in più rispetto alla vecchia versione!

La casa con base a Wolfsburg ha sottolineato che il 2 Litri TDI della nuova Golf GTD sarà non solo il più potente mai creato nella storia di questa vettura, ma anche tra i più efficienti al mondo: un obiettivo reso possibile grazie all’inedito sistema a doppia iniezione di AdBlue, l’additivo del diesel che, in questo caso, garantirà dell’emissioni di CO2 e di NOx veramente contenute.

Ma oltre a questo, cosa sappiamo della nuova Volkswagen Golf GTD? Al momento il brand tedesco ha rilasciato solamente un’immagine teaser, che mostra un particolare dell’avantreno, composto dalla griglia a nido d’ape connessa ai fendinebbia a LED con tanto di logo GTD su striscia luminosa. Per tutto il resto… dovremo aspettare il Salone di Ginevra.