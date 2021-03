Volkswagen Golf GTI: in arrivo la serie speciale per i 45 anni della berlina tedesca

Per celebrare i 45 anni della Golf, la Casa di Wolfsburg è pronta a lanciare un'edizione limitata della GTI ancora più sportiva e potente

Dal primo modello del 1976 all’attuale ottava generazione sono passati 45 anni per la Volkswagen Golf: un traguardo davvero importante per una delle berline più apprezzate dagli automobilisti, che presto verrà celebrata grazie a una serie speciale chiamata “45th Anniversary” su base GTI ancora più pepata e sportiva, sia nei dettagli della carrozzeria e dell’abitacolo che nella dotazione presente sotto il cofano.

La conferma è arrivata attraverso alcune immagini rilasciate in anteprima dal portale AutoExpress, che presentano tutte le differenze sostanziali di quella che sarà la Golf GTI 45th Anniversary Edition. Tramite la gallery a corredo di questo articolo potete rendervi conto di ciò che stiamo parlando: a un primo impatto le modifiche estetiche vogliono donare a questa serie speciale un look ancora più “cattivo” e sportivo, attraverso una rivisitazione del frontale con uno splitter dedicato e del posteriore con un inedito alettone sopra il lunotto e un sistema di scarico a doppia uscita incernierato da un diffusore più importante nelle dimensioni.

Presenti all’appello anche dei nuovi cerchi in lega leggera, così come una serie di decalcomanie “45” presenti non solo nella parte bassa delle portiere laterali (vicino alle minigonne sportive), ma anche sui nuovi sedili e sulla plancia presenti nell’abitacolo. Qui non mancherà ovviamente il volante sportivo e tanti altri dettagli dedicati, che renderanno la Golf GTI 45th Anniversary Edition davvero unica nel suo genere.

Per quanto riguarda il motore, la GTI “normale” viene equipaggiata con un turbo-benzina 2.0 Litri da 245 cavalli e 370 Nm di coppia massima associato al cambio automatico a doppia frizione DSG e al differenziale autobloccante: un’unità già capace di staccare lo 0-100 in 6,2 secondi, ma che è stata ulteriormente “pompata” fino a quota 300 CV grazie al debutto della versione Clubsport, che potrebbe essere presa come base di partenza proprio per la 45th Anniversary. Queste, ovviamente, sono solamente delle ipotesi, che troveranno sicuramente conferma quando verrà presentata entro la fine dell’anno: stay tuned!