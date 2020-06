Volkswagen ID.4 2020: foto e specifiche tecniche arrivano dalla Cina

Dopo la presentazione al Salone web di Ginevra, Volkswagen ha rilasciato in anteprima delle nuove informazioni sulla ID.4, con tanto di foto che mostrano il suo inedito design

Mentre per la piccola ID.3 sono stati aperti ufficialmente gli ordini, la Volkswagen ID.4 sta continuando il suo programma di sviluppo, in vista di un lancio che è pianificato già alla fine di quest’anno. Il SUV elettrico del marchio tedesco dovrà essere pronto per affrontare le sfide del futuro, ecco perchè, dopo una prima presa di posizione allo scorso Salone “web” di Ginevra, è tornato a farsi vedere, per mostrare le sue ultime novità in fatto di design e autonomia del propulsore elettrico che lo spingerà sulle strade di tutto il mondo.

VOLKSWAGEN ID.4 2020: DESIGN ROBUSTO MA RAFFINATO

Il “leak” che vi mostriamo, tuttavia, arriva dalla Cina, con tanto di foto che mostrano finalmente una carrozzeria pulita e non “zebrata” come nei primi scatti ufficiali pubblicati dalla Casa di Wolfsburg. Nonostante la bassa risoluzione, si può facilmente notare come il design della futura Volkswagen ID.4 sia improntato sulla robustezza delle sue forme: in lunghezza, infatti, questo SUV misura 4.592 mm, in larghezza 1.852 mm e in altezza 1.629 mm, con un interasse che si assesta sul valore di 2.765 mm.

Allo stesso tempo, però, la ID.4 mostra anche una raffinatezza propria delle ultime creazioni Made in Volkswagen: alcuni particolari ricordano da vicino la “sorella” ID.3, tra cui i proiettori a LED dal taglio sottile e collegati visivamente da una linea luminosa che sarà una delle caratteristiche distintive delle vetture elettriche costruite dal marchio tedesco. Stesso discorso per il posteriore, dove il portellone ottiene analogamente una striscia luminosa a LED che lo attraversa in tutta la sua larghezza.

VOLKSWAGEN ID.4 2020: AUTONOMIA FINO A 500 KM

Passiamo alle ultime informazioni sul motore elettrico: basata sulla piattaforma MEB, la Volkswagen ID.4 potrà contare su un pacco batterie dalla potenza variabile, tra 45 e 75 kWh, per un’autonomia ufficialmente dichiarata fino a 500 km con una singola ricarica. Questo valore, ovviamente, corrisponde alla versione con le batterie più capienti, mentre per quelle più “piccole” possiamo immaginare che la percorrenza totale possa arrivare intorno ai 300 km.

Per quanto riguarda le versioni, come è successo per la ID.3 anche la Volkswagen ID.4, probabilmente, avrà una “1ST Edition” creata ad-hoc per il suo lancio sul mercato, alla quale affiancare una versione Pro e un’altra dal taglio “fastback”, con un posteriore decisamente più filante. Possibile, infine, anche una variante con trazione integrale, che del resto equipaggiava anche il concept ID.Crozz del 2017 da cui deriva.