Volkswagen ID.4: tutto pronto per il debutto di marzo

Il lancio globale della nuova Volkswagen ID.4 è ormai imminente e arriverà nei concessionari con un prezzo a partire da 49.950 Euro a seconda della versione e dell'allestimento

Ormai il momento tanto atteso è arrivato: entro poche settimane il primo SUV 100% elettrico del Gruppo Volkswagen, la ID.4, farà il suo debutto sul mercato europeo e italiano e completerà una gamma in cui è già presente la berlina compatta ID.3. Si tratta di una vettura a ruote alte davvero innovativa, che finora abbiamo potuto vedere esclusivamente in alcune immagini ufficiali che, tuttavia, non rendono ancora bene l’idea delle sue potenzialità: ecco perchè recentemente il canale YouTube Volkswagen USA ha rilasciato un video molto interessante che anticipa alcune delle features più importanti di questo modello, contraddistinto da un look moderno e slanciato e da una tecnologia a bordo a pieno supporto del guidatore.

La nuova Volkswagen ID.4, innanzitutto, si propone con delle linee pulite e fluenti dallo stile simile alla ID.3, con tanto di proiettori anteriori a tecnologia Full LED e firma luminosa estesa per tutta la larghezza del retrotreno, dove non manca nemmeno un piccolo spoiler al di sopra del lunotto posteriore. In fatto di aerodinamica, inoltre, sono presenti anche le maniglie a filo con le portiere e i cerchi specifici, da 19 pollici per gli allestimenti di base e da 20” per quelli top di gamma.

Entrando nell’abitacolo, invece, ciò che salta subito all’occhio è la presenza dell’ID.Cockpit affiancato dal display centrale destinato alla gestione del sistema infotainment, con diagonale da 10 o da 12 pollici e con l’integrazione di alcune interessanti tecnologie come i comandi vocali “Hello ID”, la funzionalità ID.Light, il navigatore satellitare e i servizi dedicati allo smartphone. Lato ADAS, invece, il Gruppo Volkswagen mette a disposizione il pacchetto IQ.Drive che include il mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo e il Park Distance Control.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la ID.4 verrà lanciata con una powertrain elettrica da 204 cavalli e 320 Nm di coppia massima, in grado di raggiungere una velocità massima (autolimitata) di 160 km/h e di staccare lo 0-100 in 8,5 secondi. Il pacco batterie, invece, potrà avere due capacità distinte, rispettivamente da 52 kWh – per un’autonomia massima di 348 km – e da 77 kWh, la quale alzerà l’asticella fino ai 520 km di percorrenza dichiarata nel ciclo di utilizzo WLTP. L’ultimo punto da affrontare ora sono le versioni e i relativi prezzi: il nuovo SUV elettrico della Volkswagen arriverà inizialmente in due modelli specifici, chiamati 1st Edition e 1st Edition Max con prezzi rispettivamente da 49.950 Euro e da 59.950 Euro. Nei prossimi mesi, tuttavia, sono state confermate altre varianti, tra le quali la ID.4 X (più sportiveggiante), la ID.4 Crozz (indicata per la guida fuoristrada) e la ID.4 GTX con trazione integrale.