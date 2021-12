Volkswagen ID.Buzz: il Bulli elettrico sarà presentato nel 2022

Con un nuovo video teaser la Casa di Wolfsburg ha svelato gli ultimi dettagli dell'ID.Buzz, furgoncino pronto a raccogliere l'eredità del mitico Bulli

Dopo la sua prima apparizione al Salone di Monaco 2021, il Volkswagen ID.Buzz torna a far parlare di sè: il furgoncino multispazio ad alimentazione elettrica chiamato a raccogliere l’eredità del mitico Bulli sarà presentato ufficialmente nel corso del prossimo anno e sarà un veicolo che fonderà i concetti stilistici fondamentali della famiglia ID con un corpo vettura specializzato nel trasporto passeggeri dall’elevata capacità di carico a bordo.

Frontale corto e inclinato, gruppi ottici a LED e luci DRL estese per tutta la larghezza della mascherina, che poi prosegue con delle fiancate molto pulite ovviamente equipaggiate di doppio portellone scorrevole: questi sono i dettagli che si possono notare nell’ultimo video teaser pubblicato dalla Casa di Wolfsburg su Twitter, il quale rende protagonista un veicolo su piattaforma MEB declinato molto probabilmente anche in una versione futura “a passo lungo” dalla lunghezza di circa 5 metri.

Le motorizzazioni? Per il momento non ci sono indiscrezioni ufficiali, ma le ultime voci di corridoio parlano di powertrain a singola e doppia unità elettrica con pacchi batterie dalla capacità variabile tra 48 e 111 kWh ed autonomia fino a 550 km. Per tutte le conferme del caso, non resta che attendere la presentazione ufficiale programmata entro il primo semestre del 2022.