Volkswagen Nivus: il nuovo SUV Coupé in Europa a fine 2021

Dopo il debutto in Sudamerica, il Gruppo Volkswagen è pronto a lanciare la Nivus anche in Europa: la presentazione è prevista in autunno, seguita poco dopo dalla sua effettiva commercializzazione

Dopo più di un anno dalle ultime informazioni in nostro possesso, oggi possiamo finalmente svelarvi qualcosa di più sull’inedito SUV Coupé sul quale il Gruppo Volkswagen sta lavorando da tempo. Si chiama Nivus e, in realtà, è già disponibile all’acquisto in Brasile, dove è stato prodotto negli scorsi mesi presso lo stabilimento di São Bernardo do Campo: state tranquilli, arriverà anche in Europa con una presentazione prevista per l’autunno e una commercializzazione entro la fine dell’anno.

Molto simile alla T-Cross dalla quale si distingue per le sempre più apprezzate linee da Coupé con tettuccio discendente verso il lunotto posteriore, la Volkswagen Nivus è stata progettata sulla base della piattaforma MQB A0, avrà una lunghezza complessiva di 4,266 metri, sarà più bassa di 10 mm rispetto alla sua “gemella” e potrà contare su un bagagliaio più ampio, che passa a ben 415 Litri. Secondo le ultime anticipazioni anche gli interni saranno aggiornati, grazie alla presenza del nuovo schermo da 10” dell’infotainment e dell’Active Info Display da 10,25” come quadro strumenti virtuale a disposizione per il pilota.

Per quanto riguarda il motore, attualmente la Nivus è in vendita in Brasile con un solo propulsore, quel tre cilindri turbo-benzina da 1.0 Litri che, idealmente, potrebbe essere affiancato in Europa dalla gamma presente in questo momento sulla T-Cross. Via libera alla stessa unità nelle potenze da 95 e 110 cavalli, ma anche – perchè no? – al più prestazionale 1.5 quattro cilindri da 115 e 150 CV: per tutti i dettagli del caso, tuttavia, dovremo come sempre portare pazienza…