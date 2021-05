Volkswagen Polo GTI: il restyling sarà svelato alla fine di giugno

La nuova versione della Polo da oltre 200 cavalli avrebbe dovuto debuttare al raduno del Wörthersee, ma a causa della pandemia da Coronavirus tutto è slittato alla fine del mese di giugno

Nell’attesa di vedere la versione “tradizionale” sui mercati di tutta Europa, il Gruppo Volkswagen sta portando avanti i piani della variante sportiva della Polo, quella GTI che in realtà avrebbe già dovuto debuttare alla grande kermesse del Wörthersee che annualmente si tiene sulle rive del più grande lago della Carinzia in Austria. La pandemia da Coronavirus, tuttavia, non ha fatto sconti alla Casa tedesca, che quindi ha fatto slittare l’evento per la fine del prossimo mese di giugno: nel frattempo, però, è spuntato fuori il primo bozzetto della vettura, che come potete vedere qua sotto presenta alcune novità importanti soprattutto all’anteriore.

Il frontale presenta due prese d’aria distinte, una più grande nella parte inferiore con fendinebbia integrati ai lati e una più piccola nella parte superiore che non solo divide il cofano dal paraurti, ma unisce anche i gruppi ottici (ovviamente Full LED) presentando infine la scritta GTI con lettere in stampatello rosso. Le stesse sono presenti sul passaruota anteriore, che ospita sotto di sè dei cerchi inediti molto probabilmente nelle dimensioni da 18 o 19 pollici.

Le linee, in ogni caso, sono più affilate rispetto alla precedente versione che risale al 2018, dalla quale però ci aspettiamo conservi il medesimo propulsore eventualmente “pompato” nei valori di potenza e coppia. Strada spianata quindi al quattro cilindri 2.0 TSI turbo-benzina con cambio automatico DSG, differenziale elettronico XDS e altre regolazioni di fino permesse dall’elettronica… ma per tutto questo vi aggiorneremo tra poco più di un mese: rimanete sintonizzati sui nostri canali!