Volkswagen T-Cross 2021: la nuova versione Sport parte da 23.350 Euro

Il Gruppo Volkswagen propone un nuovo allestimento per la T-Cross, che si pone a metà tra la Style e la Advanced: si chiama Sport e si caratterizza per diversi dettagli presenti nel pacchetto estetico R-Line

Nell’attesa del prossimo SUV Coupé dal nome Nivus, il Gruppo Volkswagen ha deciso di rilanciare la T-Cross introducendo in gamma un nuovo allestimento che si pone – a livello di dotazione – a metà tra il più semplice Style e il più raffinato Advanced. Il suo nome? Si chiama Sport e si caratterizza per diverse novità estetiche di tipo sportivo provenienti dal pacchetto R-Line, solitamente presente al top della gamma dei vari modelli del marchio tedesco.

Via libera, quindi, ai paraurti anteriore e posteriore specifici, alle minigonne in tinta con la carrozzeria, al lunotto e ai vetri posteriori oscurati di tipo “privacy” e ai cerchi in lega da 16 pollici “Rochester” con finitura bicolore, associati a una dotazione tecnologica da riferimento in cui spicca, innanzitutto, il sistema infotainment Ready2Discover con display touchscreen da 8”. Disponibile, a richiesta con un sovrapprezzo di 900 Euro, anche il Tech Pack, che aggiunge la compatibilità wireless con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico, il Driving Profile Selection, il Mirror Pack con specchietti esterni ripiegabili elettricamente e il volante in pelle multi-funzione.

A livello di aiuti elettronici alla guida, il nuovo allestimento Sport per la Volkswagen T-Cross 2021 propone di serie il monitoraggio degli angoli ciechi, il Front Assist con frenata automatica di emergenza e rivelamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, l’assistente per l’uscita dai parcheggi, il cruise control adattivo, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore.

La nuova Volkswagen T-Cross 2021 in allestimento Sport potrà essere equipaggiata con tutti i motori turbo-benzina presenti in gamma: il listino parte da 23.350 Euro per il più piccolo 1.0 TSI da 95 cavalli, ma per tutti i dettagli del caso vi rimandiamo allo schemino qua sotto. Ordinabile già da oggi, il suo arrivo nei concessionari è previsto per il mese di giugno.

VOLKSWAGEN T-CROSS SPORT 2021

1.0 TSI da 95 CV – 23.350 Euro

1.0 TSI da 110 CV – 24.500 Euro

1.0 TSI da 110 CV (cambio automatico) – 26.000 Euro

1.5 TSI da 150 CV (cambio DSG) – 28.050 Euro