Volkswagen Tiguan eHybrid: prezzi da 42.000 Euro

Al fianco della R, il MY 2021 della Volkswagen Tiguan porterà la variante ibrida plug-in eHybrid, equipaggiata con una powertrain da 245 cavalli e 50 km di autonomia full electric

Anche per la nuova Tiguan è giunto il momento di fare capolino sul mercato europeo: dopo avervi svelato tutte le novità nella presentazione dello scorso mese di luglio, il Gruppo Volkswagen è ormai pronto alla commercializzazione del MY 2021 del suo SUV più venduto in versione ibrida plug-in, che prenderà il nome di Tiguan eHybrid.

Un modello che continua il programma di elettrificazione del marchio con base a Wolfsburg e che potrà contare su una powertrain composta da un 1.4 Litri TSI e da un’unità elettrica: il primo è capace di 156 cavalli e 250 Nm di coppia, mentre la seconda porta come valore aggiunto 110 CV e altri 250 Nm, che combinati con i precedenti tramite la specifica modalità sportiva GTE raggiungeranno i valori complessivi di 245 cavalli e 400 Nm. Il cambio è, ovviamente, quello automatico a doppia frizione DSG, mentre il pacco batterie ha una capacità di 13 kWh, sufficienti per raggiungere una percorrenza massima di 50 km quando si viaggia in “full electric”.

Pur essendo votata al rispetto dell’ambiente, la nuova Volkswagen Tiguan eHybrid saprà far divertire ed emozionare i propri clienti… ma come? Attraverso i diversi “driving mode” selezionabili dal guidatore: visto che è una vettura “con la spina” non mancherà la modalità Hybrid pensata per offrire il compromesso ideale tra prestazioni e consumi, ma nemmeno la già citata GTE che, al contrario, permetterà ai due propulsori (termico ed elettrico) sotto il cofano di sprigionare tutto il loro potenziale senza restrizioni.

Qualche dato sui consumi? Il Gruppo Volkswagen dichiara un valore pari a 1.5 L / 100 km nel ciclo NEDC e circa 33-38 g/km di emissioni di CO2, a fronte di una ricarica possibile sia attraverso la presa domestica con cavo da 2,3 kW in 6 ore e mezza, sia tramite il collegamento a una colonnina pubblica (o a una wallbox) da 3,6 kW per un tempo totale di 4 ore.

Per quanto riguarda gli allestimenti, la nuova Volkswagen Tiguan eHybrid sarà personalizzabile su tre livelli: Life, Elegance e R-Line. Su tutti e tre saranno offerti di serie il Digital Cockpit da 10 pollici, il climatizzatore a tre zone Climatronic, il volante multifunzione in pelle con i paddle shift, i cerchi in lega da 17’’, i gruppi ottici anteriori full LED e, tra gli ADAS, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema di mantenimento della corsia e i sensori per la pioggia. Prezzi e disponibilità? Per il momento abbiamo una base di partenza per il listino destinato alla Germania: la Tiguan eHybrid in allestimento Life è ordinabile fin da oggi con un prezzo poco superiore ai 42.000 Euro. Per l’Italia… vi terremo aggiornati.