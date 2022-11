Volvo EX90: svelato il nuovo SUV elettrico a sette posti

Doppia powertrain con trazione integrale da 517 cavalli, batteria con autonomia fino a 600 km e tanta (ma veramente tanta) tecnologia di bordo: ecco tutti i dettagli sulla EX90

Il momento è arrivato: negli scorsi giorni il marchio Volvo ha presentato la sua nuova ammiraglia del segmento SUV, quella EX90 che prende di fatto il posto della XC90 adottando per la prima volta in assoluto una powertrain al 100% elettrica. Siamo di fronte a una sette posti rifinita nei minimi dettagli e molto avanzata, soprattutto dal punto di vista della tecnologia grazie all’infotainment Android Automotive e a un pacchetto ADAS con Lidar e software Nvidia Drive. Ma andiamo con ordine…

VOLVO EX90: SPAZIOSA E CONFORTEVOLE

Analizziamo innanzitutto la scheda tecnica: la nuova Volvo EX90 propone un pacchetto con sette a posti a sedere (tre file di sedili) lungo oltre 5 metri, largo 1,96, alto 1,75 e con un passo di ben 2.980 mm grazie al quale lo spazio, una volta nell’abitacolo, non manca. Dal punto di vista dell’estetica, invece, la scelta degli ingegneri Volvo ha privilegiato forme muscolose, ma allo stesso tempo fluide, in nome della massima efficienza aerodinamica.

All’anteriore, per esempio, la mascherina è completamente chiusa e accoglie ai lati i caratteristici gruppi ottici del marchio svedese con luci diurne verticali nella parte sottostante, mentre lateralmente spiccano i cerchi carenati e gli specchietti retrovisori modellati in galleria del vento. Il posteriore, infine, propone i fari a forma di C con indicatori supplementari sul lunotto e un grande diffusore – ovviamente privo di sistema di scarico.

VOLVO EX90: IL SUV PIU’ TECNOLOGICO MAI CREATO

Entrando nell’abitacolo, è subito evidente come la Volvo EX90 abbracci al 100% il concetto di “minimalismo” tanto in voga oggi nell’automotive: la plancia è dominata da un piccolo schermo per il Digital Cockpit e dall’enorme display dell’infotainment centrale da 14,5 pollici di diagonale a disposizione verticale, equipaggiato con sistema operativo Android Automotive (funzionante su processori a tecnologia Nvidia Drive) e quindi anche con i principali servizi promossi da Google (Maps e l’archivio Play per le app inclusi).

Presente anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la connessione wireless in 5G e gli aggiornamenti over-the-air, così come un potente impianto audio della Bowers & Wilkins con tecnologia Dolby Atmos. Per quanto riguarda i rivestimenti, la EX90 propone materiali naturali ed eco-sostenibili per cruscotto e sedili composti, tra gli altri, da un quantitativo di plastica riciclata pari a ben 48 kg (il più alto mai adottato su un’autovettura a marchio Volvo).

VOLVO EX90: PRONTA PER LA GUIDA AUTONOMA DI LIVELLO 3

Un altro aspetto importante che definisce la nuova Volvo EX90 è il suo pacchetto di sicurezza, attualmente di Livello 2 ma che è già predisposto per la guida autonoma di livello successivo. La suite comprende nella configurazione attuale otto telecamere, cinque radar (anche nell’abitacolo per il monitoraggio dell’attenzione del conducente), sedici sensori e l’innovativo Lidar presente nella parte anteriore del tettuccio.

Il suo compito è quello di monitorare ciò che accade di fronte alla vettura durante la marcia, rilevando potenziali pericoli fino a una distanza massima di 250 metri. In caso di distrazione o addormentamento del conducente, inoltre, l’hardware della EX90 è capace di fermare l’auto da sola e successivamente di chiamare aiuto per ricevere soccorsi.

VOLVO EX90: DUE VERSIONI 100% ELETTRICHE

E il motore? La nuova Volvo EX90 sarà commercializzata a partire dalla fine del prossimo anno in due versioni di powertrain, entrambe a doppio propulsore elettrico e quindi con trazione integrale: la prima è chiamata Twin Motor e sviluppa 408 cavalli per 770 Nm di coppia, mentre la seconda è denominata Twin Motor Performance e arriva fino a 517 CV e 910 Nm. Ciascuna di esse si abbina a un pacco batterie da 111 kWh, in grado di garantire fino a 600 km di autonomia con la singola ricarica.

Quest’ultima, tramite la connessione alle colonnine pubbliche, consente di ripristinare fino all’80% di disponibilità energetica in meno di 30 minuti, lasciando spazio inoltre allo stesso accumulatore di diventare fonte di energia per altri dispositivi elettronici grazie alla tecnologia della ricarica bidirezionale. La nuova Volvo EX90 può essere già pre-ordinata a un prezzo di 104.500 Euro per la versione Twin Motor e di 109.500 Euro per quella Performance.