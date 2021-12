Whirlpool Experience Tour: il foodtruck su base Peugeot

Whirlpool Experience Tour si basa sull'apprezzato Peugeot Expert appositamente trasformato dall'azienda francese BCC

Si chiama Whirlpool Experience Tour il foodtruck nato dalla collaborazione tra Peugeot e Whirlpool, ispirato al mondo dei bistrot e della gastronomia. Questo particolare modello si basa sull’apprezzato Expert in versione Long, trasformato dalla società BCC, azienda con sede ad Hauts de France, con l’aggiunta di un rimorchio che contiene un frigorifero alimentato tramite un pannello solare e vari accessori.

Whirlpool Experience Tour: design premium e piacere d’uso.

I progettisti del Peugeot Design Lab e di Whirlpool hanno messo l’esperienza del cliente al centro della progettazione di questo foodtruck, chiamato Whirlpool Experience Tour. Il suo spazio è ottimizzato, con una cinematica inedita. La fiancata del veicolo si apre completamente ad ala di gabbiano, lasciando posto a due grandi piani di lavoro che si prolungano verso l’esterno e creano una cucina ergonomicamente ideale. Lo chef dispone di un lavandino e di un piano cottura ad un’altezza ideale, così come di uno spazio per riporre gli oggetti e di due forni combinati a vapore a portata di mano. Un riparo integrato protegge l’unità durante le dimostrazioni. Il piano di lavoro e i frontali del foodtruck sono realizzati in ceramica italiana bianca, la cui superficie ha subìto un trattamento antibatterico, resistente agli odori e facile da pulire. Inserti in ottone evidenziano il piano di lavoro. La carrozzeria grigia titanio del foodtruck con i suoi motivi tono su tono ricorda il mondo del vapore e riprende l’estetica dei forni di alta gamma di Whirlpool.

Prima di riprendere il servizio nell’aprile 2022, il Whirlpool Experience Tour conclude una prima stagione di successo nel 2021. Il tour ha percorso le strade della Francia quest’estate, visitando più di 20 città e organizzando 72 sessioni di formazione di un’ora impartite a più di 500 venditori che sono stati conquistati da questo concetto di formazione esperienziale unico e innovativo. In una seconda fase, Whirlpool prevede di ordinare altri esemplari per nuove dimostrazioni nelle sue reti europee: Italia, Polonia e Regno Unito.