Ypsilon e-scooter: il monopattino griffato Lancia elegante e compatto

Il marchio Lancia debutta nel mondo della micro-mobilità presentando l'Ypsilon e-scooter, monopattino elettrico con batteria da 18 km di autonomia. Il prezzo? 299 Euro nei concessionari e store associati

Il nuovo corso di Stellantis sta donando una nuova luce al marchio Lancia, che negli ultimi tempi sta rivedendo la propria strategia commerciale al fine di riportare in auge alcuni dei suoi modelli più riusciti in una veste completamente inedita. Nel frattempo, però, la realtà attuale vede a listino solamente l’apprezzatissima Ypsilon, disponibile anche in versione Hybrid EcoChic… e ad immagine e somiglianza di un monopattino elettrico!

No, non stiamo scherzando: in questi giorni Lancia ha tolto i veli all’Ypsilon e-scooter, mezzo proveniente dal mondo della micro-mobilità e destinato a tutti coloro che vogliono muoversi in città con un certo tocco di stile ed eleganza. Realizzato in collaborazione con l’azienda italiana MT Distribution, questo monopattino fa il “verso” alla raffinata Ypsilon EcoChic ereditando non solo le due colorazioni specifiche Maryne e Gold, ma anche tutti i dettagli personalizzati e sviluppati assieme alla partnership aggiuntiva con Pininfarina.

Le sue caratteristiche? Telaio in alluminio da soli 12 kg, ruote in plastica forata da 8 pollici “honeycomb”, sospensione anteriore dedicata per assorbire le asperità dell’asfalto, chiusura “easy-folding” adatta per il trasporto sui mezzi pubblici, impianto di illuminazione a LED anteriore e posteriore e display LCD con indicazioni in tempo reale sull’autonomia residua e sulla velocità istantanea.

Per quanto riguarda il motore, invece, l’Ypsilon e-scooter di Lancia si distingue per un’unità brushless da 250W in abbinamento a una batteria da 216 Wh, sufficiente per garantire un’autonomia massima di 18 km. Prezzo e disponibilità? Quello consigliato è di 299 Euro presso tutti i concessionari Lancia e i principali canali della grande distribuzione, tra cui i negozi di elettronica e gli store online dedicati a questo tipo di veicoli (seguite questo link per maggiori informazioni).