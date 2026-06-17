Furti di veicoli commerciali in Italia: i dati 2026 e le strategie di prevenzione

I furti di mezzi commerciali in Italia hanno smesso da tempo di essere un problema marginale. Negli ultimi anni il fenomeno ha conosciuto un’accelerazione che colpisce in modo diretto artigiani, corrieri, piccole imprese e grandi flotte. Un furgone sottratto durante la notte significa lavoro fermo, consegne saltate e merce persa, con un danno che va ben oltre il valore del veicolo.

I numeri più recenti raccontano una crescita anomala nel segmento dei mezzi da lavoro, mentre le tecniche di sottrazione si fanno sempre più rapide e sofisticate. Vale la pena capire dove avvengono i furti, quali veicoli finiscono nel mirino e quali strumenti aiutano davvero a difendersi.

I numeri del fenomeno: una crescita fuori scala

In Italia nel 2024 sono stati rubati 136.201 veicoli, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente e un ritorno ai livelli pre-pandemia. Il dato che salta all’occhio riguarda i mezzi commerciali, più che raddoppiati (+112%). Le elaborazioni diffuse a inizio 2026 confermano la tendenza, senza segnali di inversione. Si tratta del business criminale a più rapida espansione nel comparto automotive, alimentato dalla domanda di ricambi sul mercato nero.

La distribuzione geografica resta sbilanciata. Cinque regioni concentrano il 78% dei furti nazionali:

Campania (oltre 31.000 casi)

(oltre 31.000 casi) Lazio (circa 24.000)

(circa 24.000) Sicilia (quasi 20.000)

(quasi 20.000) Puglia (16.000)

(16.000) Lombardia (14.600)

A Campania e Lazio si lega anche il tasso di recupero più basso, fermo al 36%, contro una media nazionale del 45%. In pratica, in alcune aree il proprietario ritrova il mezzo in meno di un caso su due.

Per le imprese il conto è salato. Un’attività con più veicoli su strada deve mettere a bilancio il fermo operativo, premi assicurativi in salita e clienti scontenti. Non sorprende che molte realtà abbiano rivisto il loro approccio alla gestione di auto aziendali, dove la sicurezza del parco mezzi pesa ormai quanto la manutenzione o il controllo dei consumi.

Modelli nel mirino e modalità di furto

I ladri seguono la logica del mercato dei pezzi di ricambio: rubano ciò che si rivende in fretta. Tra i veicoli da lavoro il marchio Iveco domina la classifica, con la quota maggiore degli episodi nel segmento commerciale. Sul fronte delle automobili la Fiat Panda resta in cima (quasi un’auto rubata su cinque), seguita da Fiat 500, Lancia Ypsilon e Fiat Punto. Tra i SUV spiccano Jeep Renegade e Fiat 500X.

La refurtiva viene di solito smontata entro 24 ore dal furto e indirizzata verso l’Est Europa, il Nord Africa o il Medio Oriente. Le tecniche più diffuse oggi sono quattro:

clonazione della chiave elettronica (relay attack su sistemi keyless)

(relay attack su sistemi keyless) attacco alla centralina tramite la porta diagnostica OBD

tramite la porta diagnostica OBD disturbo del segnale con jammer, per silenziare allarmi e localizzatori

con jammer, per silenziare allarmi e localizzatori asporto materiale del veicolo con carro attrezzi

Le metodologie elettroniche hanno ormai superato il classico scasso. Un relay attack su un mezzo con apertura senza chiave richiede pochi minuti e due complici: uno vicino alla porta di casa per captare il segnale del telecomando, l’altro accanto al veicolo.

Antifurti tradizionali e sistemi telematici a confronto

I dispositivi meccanici hanno ancora un loro ruolo, ma con limiti evidenti. Bloccasterzo, bloccapedali e antifurto sonoro hanno un costo contenuto e un effetto deterrente verso il ladro occasionale. Contro le bande organizzate, invece, servono più che altro a far perdere tempo: un team strutturato neutralizza un blocco meccanico in poche decine di secondi.

I sistemi telematici lavorano su un piano diverso. Collegano il veicolo a una centrale operativa e a un’applicazione, con funzioni che il proprietario gestisce a distanza:

tracciamento in tempo reale della posizione del mezzo

della posizione del mezzo immobilizzatore remoto per bloccare il motore in caso di furto

per bloccare il motore in caso di furto pulsante panico per le emergenze a bordo

per le emergenze a bordo avvisi automatici per movimenti sospetti o uscita da aree prestabilite (geofence)

Per chi amministra una flotta, piattaforme come SafeFleet specializzate nella gestione auto aziendali raccolgono queste funzioni in un’unica interfaccia, con localizzazione satellitare, immobilizzatore da remoto e allarmi configurabili per ciascun veicolo. Un caso concreto chiarisce la differenza: un corriere con dieci furgoni subisce il furto di un mezzo alle tre di notte. La centrale rileva il movimento anomalo, blocca il motore a distanza e segnala la posizione alle forze dell’ordine. Il furgone viene recuperato a pochi chilometri, prima dello smontaggio. Senza un sistema simile, lo stesso mezzo sarebbe finito tra i 75.000 veicoli spariti nel nulla ogni anno.

In definitiva i furti di veicoli commerciali restano un tema caldo anche per il 2026. La nota positiva è che la prevenzione ha compiuto passi avanti concreti: chi affianca buone abitudini (parcheggi sorvegliati, custodie schermate per le chiavi, controlli periodici) a un sistema telematico abbatte sia il rischio sia i tempi di recupero. Per un’impresa, la distanza tra un mezzo ritrovato in un’ora e uno perso per sempre passa quasi tutta da qui.