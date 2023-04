Ford F-150 Lightning: il pick-up elettrico sbarca ufficialmente in Europa

Il Ford F-150 Lightning arriva in Europa nella versione Lariat Launch Edition con doppio motore elettrico da 458 CV e autonomia fino a 386 km con una singola ricarica.

Ford ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Europa del Ford F-150 Lightning 100% elettrico. La Norvegia sarà il primo paese europeo a ricevere il pick-up pluripremiato a zero emissioni. I clienti norvegesi saranno infatti i primi ad avere la possibilità di guidare il modello al di fuori degli Stati Uniti e del Canada.

In questo paese, l’Ovale Blu proporrà l’F-150 Lightning Lariat Launch Edition. La combinazione senza precedenti di prestazioni su strada e fuoristrada, utilità e guida a zero emissioni di scarico proposta da questo EV è perfettamente adatta al lavoro e alla vita all’aperto in una nazione in cui circa i 2/3 di tutti i nuovi veicoli sono dotati di trazione integrale per affrontare al meglio le condizioni di guida impegnative.

Quasi 200.000 clienti avevano già effettuato prenotazioni per il Ford F-150 Lightning ancor prima che venisse lanciato negli Stati Uniti lo scorso maggio. I pochi esemplari destinati alla Norvegia saranno prodotti presso il Rouge Electric Vehicle Center di Dearborn (Stati Uniti), che si sta espandendo per aumentare la produzione fino ad arrivare a 150.000 unità nel 2023.

458 CV e 1050 Nm grazie a una configurazione dual motor

Il pick-up elettrico garantisce fino a 386 km di autonomia nel ciclo EPA con una singola ricarica, una capacità di traino di 3493 kg e un carico utile di 805 kg. Il Ford F-150 Lightning Lariat Launch Edition dispone di un doppio motore elettrico che genera 458 CV di potenza e 1050 Nm di coppia massima, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Inoltre, offre quattro modalità di guida chiamate Normal, Sport, Off-Road e Tow/Haul. La batteria di nuova generazione da 98 kWh può essere ricaricata in soli 39 minuti dal 15% all’80% utilizzando la ricarica rapida DC da 150 kW.

A bordo è presente il sistema Pro Power On-Board che permette di trasformare il veicolo elettrico in una fonte di alimentazione mobile, con potenza fino a 2,3 kW. Inoltre, il Mega Power Frunk da 400 litri offre una praticità unica per il lavoro e la vita all’aria aperta.

Viene proposto solo con carrozzeria Super Crew Cab

All’interno troviamo cinque posti a sedere, il sistema di infotainment SYNC 4 con display touch da 15.5 pollici, il supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, un quadro strumenti digitale da 12 pollici e tante altre tecnologie.

Esempi sono la telecamera posteriore per semplificare l’allineamento e il fissaggio di un rimorchio, le funzioni On-Board Scales e Smart Hitch per visualizzare una stima del peso del carico utile sul pianale e la distribuzione del peso del rimorchio e il Pro Trailer Backup Assist per semplificare la retromarcia con un rimorchio.

Infine, il Ford F-150 Lightning Lariat Launch Edition per il mercato norvegese viene proposto esclusivamente con carrozzeria Super Crew Cab e nella colorazione Antimatter Blue metallizzata.