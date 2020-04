Karma E-Flex L4: furgone elettrico a guida autonoma per sconfiggere il Covid-19

Karma E-Flex L4 è nato espressamente per essere la soluzione ideale per le consegne dell'ultimo miglio in periodi di quarantena come quello attuale a causa del coronavirus

Si chiama Karma E-Flex L4 il furgone elettrico nato sulla piattaforma E-Flex e soprattutto a guida autonoma per veicoli elettrici nato espressamente per essere la soluzione ideale per le consegne dell’ultimo miglio in periodi di quarantena come quello attuale a causa del coronavirus.

Karma E-Flex L4: le caratteristiche

Karma è un’azienda californiana specializzata in veicoli di categoria luxury, ma il nuovo progetto che è stato realizzato è decisamente particolare. Karma E-Flex L4, infatti, è un veicolo elettrico a guida autonoma nato per facilitare le consegne a domicilio in un periodo, come quello tutale, dove gli spostamenti sono molto limitati. L’E-Flex L4, basato sulla seconda delle cinque piattaforme E-Flex, propone una modalità di guida autonoma di livello Sae 4, realizzata utilizzando la piattaforme di elaborazione Nvidia Drive AGX e adatta all’utilizzo negli spazi urbani. Il funzionamento è basato su un’architettura scalabile, con due processori Nvidia Xavier e due GPU Tensor Core. Un computer AI ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni, mentre la piattaforma software e la suite di sensori del furgone L4 sono supportati da WeRide, che copre una visione a 360 gradi e fornisce localizzazioni assolutamente precise in tempo reale grazie a diversi sensori tra cui LiDar, radar, videocamera, GNSS e INS. Secondo quanto anticipato da Karma, nei prossimi mesi, saranno svelati altri veicoli a guida autonoma sempre su base E-Flex visto che questa può essere configurata in 22 modi diversi.