Mercedes eSprinter 2023: il furgone elettrico si aggiorna

Due lughezze di carrozzeria, tre dimensioni di pacco batterie e carico utile aumentato: queste le novità del Mercedes eSprinter 2023

La versione elettrica del conosciutissimo Mercedes Sprinter ottiene una serie di importanti aggiornamenti per il 2023: pronto per essere lanciato in oltre 60 mercati internazionali (anche in Canada e negli Stati Uniti), l’eSprinter è stato migliorato innanzitutto con un telaio ora composto da tre moduli per meglio adattarsi alle varie esigenze dei clienti del marchio tedesco. Quello anteriore ospita tutte le principali componenti ad alta tensione, quello centrale il pacco batterie (alloggiato nel sottoscocca) che aiuta a mantenere il baricentro basso (a tutto vantaggio di manovrabilità e sicurezza di guida) e quello posteriore l’assale e la powertrain elettrica.

Declinato in due tipologie di passo (corto e lungo), il nuovo Mercedes eSprinter permette di trasportare un carico utile pari a 14 metri cubi per un peso complessivo fino a 4,25 tonnellate, inoltre può essere equipaggiato con tre tagli diversi degli accumulatori che partono dal modello base da 56 kWh, passando per quello intermedio da 81 kWh fino al top di gamma da 113 kWh – capace di garantire fino a 500 km di autonomia secondo il ciclo WLTP.

La ricarica può avvenire sia in corrente continua (con il caricatore di bordo da 11 kW) che in corrente alternata, connettendosi alle colonnine pubbliche fino a 115 kW: i tempi sono di circa 28 minuti per il 0-80% della batteria da 56 kWh, che salgono a 42 minuti nel caso di quella da 113 kWh. Per quanto riguarda la powertrain eATS, il nuovo Mercedes eSprinter si conferma al vertice della propria categoria grazie a un motore a magneti permanenti ottimizzato nell’efficienza e declinato in due diversi step di potenza: 100 o 150 kW di picco, a cui aggiungere una coppia istantanea di 400 Nm.

Sul nuovo Mercedes eSprinter, infine, non manca l’ultima evoluzione del sistema multimediale del marchio tedesco: è infatti presente l’MBUX di ultima generazione, provvisto di comandi vocali richiamabili tramite il comando “Hey Mercedes” e tecnologia “Electric Intelligence“, utile per la pianificazione del viaggio e dell’itinerario con calcolo del miglior percorso da effettuare in base alle necessità di ricarica del veicolo.