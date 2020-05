Campani Group è l'ambasciatore PSA in Emilia Romagna con la filosofia vincente dell'omonimo fondatore Claudio di "mettersi continuamente in gioco" creando una solida, vincente ed innovativa realtà che Infomotori.com ha voluto premiare inserendola fra i Top Dealers Italia

Emilia Romagna, terra di motori e… di Concessionari d’auto che della loro passione hanno fatto una professione per loro creando occupazione per centinaia di collaboratori.

Fra le realtà più interessanti di questo territorio figura sicuramente Campani Group, Gruppo nato dall’intraprendenza di Claudio Campani, imprenditore-innovatore in un mercato piuttosto tradizionale.

Non a caso, già negli Anni Ottanta, l’imprenditore emiliano pensava ai Noleggi a Lungo Termine, e nel 1984 fa nascere Company Service. Un amore per l’automobile ed i servizi ad essa connessi cresciuto sempre di più nel tempo, fino a sfociare nella nomina di Campani a Presidente di Sifà (Società Italiana Flotte Aziendali), azienda fra le principali protagoniste del NLT, controllata da BPER Banca (ma di questo ne parliamo in altro articolo).

Oltre alla testa, il fondatore di Campani Group mostra un grande cuore che, durante la crisi Covid-19, lo ha portato ad un gesto davvero di rara generosità mettendo a disposizione l’Hotel Europa di viale Olimpia a Reggio Emilia (di proprietà dello stesso imprenditore). L’albergo conta 80 camere, 60 delle quali, per un mese, hanno ospitato gratuitamente medici, infermieri e personale della protezione civile, impegnati ad affrontare con coraggio il Coronavirus. Oltre a questo, Campani ha voluto aiutare tutto territorio lungo l’asse Reggio Emilia – Modena – Bologna, mettendo a disposizioni delle associazioni di volontariato ben 3 mezzi per aiutare gli eroi di questo periodo nel loro quotidiano lavoro.

Campani Group ambasciatore di Citroën, Opel e Peugeot in Emilia Romagna.

Campani Group è un gruppo automotive leader in Italia ma soprattutto in Emilia Romagna, con concessionarie ufficiali Citroën, Opel e Peugeot, distribuite su tutto il territorio della regione, da Reggio Emilia a Modena fino a Bologna.

Il gruppo, presente sul territorio da oltre 40 anni, nasce dalla passione e dall’intraprendenza del suo già ricordato fondatore, Claudio Campani che, assieme alla figlia, Elisabetta Campani, guida questa azienda verso la continua crescita e successo, senza dimenticare di coltivare il rapporto umano con gli oltre 140 dipendenti.

Professionalità, competenza e dinamismo sono le caratteristiche che contraddistinguono Campani Group, ma allo stesso tempo genuinità, amore per il territorio e per uno stile di vita più eco-sostenibile, come testimonia la stessa attenzione del Gruppo verso l’elettrificazione, che Claudio Campani dimostra di ben conoscere avendola affrontata con progetti ancora ad inizio Anni 2000, con l’idea di una Fiat 500 elettrica prima ancora che ci pensasse la casa madre per gli USA ed oggi pure per l’Italia…

“Mettersi continuamente in gioco”

“Mettersi continuamente in gioco” è il motto di Campani Group e i numeri dimostrano che è una strategia vincente: oltre 10.000 unità vendute l’anno e oltre 30.000 passaggi di officina, garantendo ad ogni singolo cliente un servizio personalizzato.

In tutte le sue sedi, 11 in totale, Campani Group offre una gamma completa di auto e veicoli commerciali, a scelta tra nuovo, KM0 e usato garantito, con servizi personalizzati di acquisto e noleggio, sia a breve che a lungo termine, questi ultimi marchiati Campani Rent.

Il sigillo di garanzia Campani Deal certifica la qualità dell’usato di qualsiasi brand che è possibile trovare sul sito campanigroup.it.

Dedicato alle aziende, il servizio Campani 4 Business offre consulenza personalizzata e un sevizio a 360 gradi per tutti i possessori di partita IVA. Per il post-vendita Campani Group assiste i propri clienti su tutto il territorio con una vasta rete di officine autorizzate Peugeot, Citroën e Opel e un Centro Revisioni per tutti i marchi, a Reggio Emilia.

Top Dealers Italia a pieni voti!

Per tutti questi motivi, e numerosi altri che racconteremo in un altro articolo, Claudio Campani, la figlia Elisabetta Campani e la sua azienda Campani Group meritano il titolo di Top Dealers Italia, interpretando al meglio il modello di Concessionaria che amiamo e che riprende lo stesso motto del fondatore di Apple Steve Jobs: “stay hungry, stay foolish”: siate affamati e siate folli! Voglia di crescere, affrontare nuove sfide, innovare, e non essere mai esser sazi ben rientrano nel DNA di questa dinamica impresa.