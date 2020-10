Destauto riceve il riconoscimento di Top Dealers Italia da Infomotori.com

Destauto è dal 1992 un punto di riferimento per la vendita di veicoli Nissan, Dacia e Renault in tutta la provincia di Ravenna e offre servizi di assistenza professionali a tutti i suoi clienti.

Storia

La concessionaria Destauto è stata fondata a Ravenna nel 1992 dalla Famiglia De Stefani con l’acquisizione del marchio Nissan.

È proprio nel 1992 che la seconda generazione di Nissan Micra arriva in Europa e su tutti i mercati, con un risultato commerciale senza precedenti arrivando ad essere eletta l’anno successivo “auto dell’anno”! Conosciuta fino a quel momento quasi esclusivamente per i suoi 4×4, Nissan riesce a imporsi nel mercato europeo in un segmento peraltro combattutissimo e nel quale i costruttori locali erano fortissimi.

Cinque anni dopo, esattamente nel 1997, entra nella società anche Giovanni Minghetti, seguito a breve anche dal figlio Riccardo. Per Destauto fu un’ulteriore occasione di sviluppo e di crescita delle sue potenzialità e delle sue professionalità che, parallelamente all’incremento del mercato Nissan in Europa, gli permetterà di allargare sempre più i suoi orizzonti.

È così che nel settembre del 2016 la concessionaria Destauto ingloba i marchi Renault e Dacia, diventando un polo auto fondamentale su tutta la provincia ravennate.

Oggi Destauto è un punto di riferimento nel mondo automotive davvero molto ampio e articolato: ha al suo servizio circa 40 dipendenti e si espande su un’area di ben 20.000 metri quadrati affacciati sempre sulla via Faentina, una delle strade più importanti d’ingresso a Ravenna.

E’ mandataria di tutte le tipologie di veicoli Renault, Nissan e Dacia, in grado quindi di dare risposte ad ogni tipo di esigenza espressa dall’utenza privata ma anche del mondo del lavoro. Renault e Dacia infatti sono produttori di mezzi e veicoli commerciali di altissimo livello, in particolare di furgoni da 35 quintali, e sono i marchi più conosciuti e gettonati dai professionisti.

La filosofia di Destauto

A fianco di questa grande crescita d’offerta Destauto sta perseguendo con forza anche una crescita qualitativa dei servizi erogati all’utenza, incrementando le proprie competenze e professionalità, ma anche nutrendo con la massima cura le relazioni umane sia all’interno dell’azienda che verso i clienti.

L’obbiettivo prioritario per tutto lo staff è quello di essere percepiti come una “squadra genuina e affidabile”, in grado di fornire al cliente quella giusta assistenza che lo metta nella condizione di giungere alla scelta più giusta per lui: informarlo adeguatamente, accompagnarlo per un test drive, fornirgli la consulenza fiscale necessaria, illustrargli i possibili finanziamenti ad hoc, proporre un usato sicuro o un noleggio a medio e lungo termine.

Scegliere la propria auto che sia nuova o usata, capire quale furgone è più utile per il proprio lavoro, sono tutte scelte non facili. È fondamentale avere fiducia nel venditore a cui ci si rivolge, per sentirsi compresi nei propri dubbi e aiutati nella scelta, al di là dell’interesse della concessionaria stessa.

Questa è la filosofia aziendale perseguita oggi da Destauto, un obbiettivo non facile ma di sicuro valore e successo che la redazione di Infomotori.com ha voluto premiare con il riconoscimento di Top Dealers Italia.