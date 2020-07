Gruppo Farina Top Dealers Italia ed esempio del Sud Italia vincente

Napoli e la Campania sono da sempre amanti delle auto ed il Gruppo Farina è la realtà più strutturata del territorio campano con diverse concessionarie che distribuiscono ben 10 marchi: Renault, Dacia, Opel, Citroën, DS Automobiles, Ford, Suzuki, Toyota, Alfa Romeo e Jeep.

Infomotori.com nel 2017 ha iniziato a selezionare i migliori concessionari auto nazionali con il riconoscimento Top Dealers Italia (link: https://www.infomotori.com/concessionari/topdealersitalia/ ) . La nostra Penisola è larga e lunga con infinite sorprese sia a livello paesaggistico che industriale e distributivo. La regola vale anche per il mercato delle due e quattro ruote con imprenditori lungimiranti e coraggiosi sparsi in ogni regione.

Non fa certo difetto la Campania che da oggi ha il suo secondo Top Dealers Italia e siamo certi che presto arriverà anche il terzo.

Vi presentiamo qui il Gruppo in attesa di approfondire ulteriormente la conoscenza segnalando che la Campania non solo è terrà di bellezze e città splendide come Napoli, Caserta e Benevento ma può portare felici sorprese agli stessi automobilisti del Nord che possono prendere all’andata un comodo aereo e ritornare a casa con una delle numerose occasioni del Gruppo Farina…

Partiamo dalle origini

La storia del Gruppo Farina

Nato oltre 50 anni fa, oggi il Gruppo Farina conta circa 200 dipendenti uniti in un team solidale e compatto e in costante aggiornamento. Il Gruppo Farina è presente sul territorio Campano (Napoli, Caserta e Benevento) con concessionarie, per i marchi automobilistici Renault, Dacia, Opel, Citroën, DS Automobiles, Ford, Suzuki, Toyota, Alfa Romeo e Jeep. Si impegnano quotidianamente per offrire assistenza continua a tutti i clienti per i prodotti e servizi, sia in sede, che attraverso il nostro Servizio Clienti online nonché attraverso un numero dedicato.

La filosofia, la squadra e la Famiglia Farina

Il successo del Gruppo Farina è frutto della caparbietà e della tenacia della grande famiglia, composta da oltre 200 affiatati collaboratori pronti ad ascoltare le richieste dei clienti e proporre la soluzione più adatta alle loro esigenze. Il Team campano, grazie allo spirito di iniziativa, alla coesione e alla professionalità, ha reso possibile conquistare la fiducia dei clienti che ogni giorno scelgono e decidono di realizzare i propri sogni e le proprie necessità di mobilità con questa importante realtà del nostro splendido Sud Italia. La struttura crede molto nei rapporti interpersonali essendo convinta che ogni singola persona debba avere la possibilità di realizzare i propri sogni e le proprie necessità di mobilità. Sarà forse anche questo il motivo per cui migliaia di persone hanno deciso di affidarsi a loro negli ultimi anni per l’acquisto della propria auto.

Il loro segreto? Semplice! Fare promesse e mantenerle… Una missione perseguita con tenacia e passione dalla stessa proprietà del Gruppo Farina con il titolare Felice Farina efficacemente supportato dai figli Giuseppe ed Alessia Farina che garantiscono solidità e continuità aziendale.

Le concessionarie

Con le sedi si creano rapporti diretti, duraturi e costanti con i clienti, accompagnandoli in ogni fase: dall’acquisto all’assistenza.

La voglia di assicurare un servizio prestigioso e di garantire libertà di scelta ai clienti, ha spinto il Gruppo Farina a rappresentare ben 10 dei marchi fra i più autorevoli a livello internazionale sul territorio campano. Offre infatti una rete di vendita altamente qualificata e un’assistenza certificata attraverso i punti vendita diretti, per i marchi automobilistici Renault, Dacia, Opel, Citroën, DS Automobiles, Ford, Suzuki, Toyota, Alfa Romeo e Jeep. Inoltre il Gruppo Farina dispone di un parco usato di oltre 1.000 vetture dislocate nelle sedi dedicate e di un centro specializzato per i veicoli commerciali.

Marcianise – Caserta

Fiore all’occhiello è certamente la nuova sede nel casertano, a Marcianise, che con i suoi 30.000 mq coperti si pone l’obiettivo di diventare un prestigioso polo dell’auto, attraendo appassionati anche dai territori limitrofi essendo dislocata a soli due chilometri dal casello autostradale Caserta Sud dell’A1 ed a 30 km dal Centro di Napoli nonché ad appena 2,5 km dal polo commerciale più visitato della Campania: La Reggia Designer Outlet con oltre 15 milioni di visitatori all’anno anche se noi preferiamo la splendida Reggia di Caserta…!

Napoli

Nuova pure la sede centrale di Napoli con oltre 15.000 mq di superficie in via Scarfoglio, nel cuore del polo commerciale dell’auto del capoluogo di regione, che si aggiunge alle sedi già presenti nella trade area.

Benevento

Il Gruppo Farina è ben presente anche a Benevento presso Apollosa sulla SS Appia in altra area strategica per la mobilità del territorio campano.