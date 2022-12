Moser é stato designato Top Dealers da Infomotori.com

Orientato al cliente – fin dall’inizio Cortina 1956: le Olimpiadi invernali sono in pieno svolgimento; migliaia di visitatori provenienti da vicino e lontano viaggiano attraverso la Val Pusteria per assistere agli highlights degli sport invernali a Cortina. Già negli anni precedenti, si iniziò a lavorare all’organizzazione relativa ai siti olimpici. Un boom economico si diffuse […]

Orientato al cliente – fin dall’inizio

Cortina 1956: le Olimpiadi invernali sono in pieno svolgimento; migliaia di visitatori provenienti da vicino e lontano viaggiano attraverso la Val Pusteria per assistere agli highlights degli sport invernali a Cortina.

Già negli anni precedenti, si iniziò a lavorare all’organizzazione relativa ai siti olimpici.

Un boom economico si diffuse non solo in quell’area, ma in tutta la Val Pusteria. In fin dei conti il desiderio era quello di essere pronti ad accogliere i visitatori e di mettere in mostra i propri lati migliori. Cos’hanno a che fare le Olimpiadi con la concessionaria d’auto Autohaus Moser?

Beh, questo boom economico e la voglia di fare non si fermarono neppure di fronte a due brunicensi: gli appassionati di auto Josef Moser Senior e Franz Gasser fondarono, nel 1955, la società “Garage DOLOMIT” nel centro di Brunico. I veicoli venduti da questa prima concessionaria della Val Pusteria erano i modelli di grande successo Fiat 600, Fiat 500, Fiat Millecento e Fiat Multipla.

Con impegno e motivazione

Più di 20 anni dopo, il figlio di Josef Moser, Franz Josef Moser, rileva il ramo relativo alle automobili di questa azienda di successo, ormai famosa in tutta la Val Pusteria. Con grande impegno e motivazione, trasforma l’azienda nel leader di mercato per autovetture Fiat.

Partner affidabile

Con onestà, rispetto, tanta gioia e mantenendo fede agli impegni presi, Moser guadagna la fiducia di molti acquirenti di automobili provenienti da tutto l’Alto Adige. Per questo motivo, lo sviluppo porta la concessionaria a diventare un partner molto affidabile quando si tratta di veicoli nuovi. Al fine di offrire ai clienti una scelta ancora più ampia, l’azienda si trasferisce nel mese di aprile del 2002 sull’Anello Nord di Brunico, dando vita ad una delle più grandi esposizioni di veicoli a cielo aperto dell’Alto Adige.

La prossima generazione

La nuova posizione non offre solo spazio per molte auto nuove, ma anche per una boccata d’aria fresca: Johannes Moser, figlio maggiore di Franz Josef Moser, entra nel 2000 nell’azienda e prosegue l’ampliamento.

L’importanza data al cliente e la qualità diventano i punti cardinali della gestione del giovane imprenditore, che decide di specializzare l’azienda in vetture di tutte le marche: usate, nuove e con immatricolazione risalente all’anno precedente. Con la leadership personale dell’azienda di famiglia, la concessionaria Moser mostra una particolare attenzione al cliente e si pone rapidamente di fronte a nuove sfide e a nuove condizioni di mercato.

Cliente come centro d’interesse

Perché, di fatto, dovrebbe acquistare un’auto da Moser? Perché Moser realizza i Suoi sogni a quattro ruote e perché, in qualità di cliente, sarà sempre Lei il centro dell’attenzione. I nostri dipendenti La assisteranno con esperienza, tradizione, gioia, affidabilità e rispetto.

Con consigli e fatti La aiuteremo a trovare la strada verso la Sua auto dei sogni e faremo molto più di quanto potrebbe aspettarSi: perché Moser è orientato al cliente – fin dall’inizio.