Superauto Spa proclamato Top Dealers Italia

Punto di riferimento di Volkswagen a Padova dal 1967, Superauto Spa è oggi una realtà in costante crescita con 5 sedi, 90 collaboratori, 5 brand ufficiali (fra cui Volkswagen e Skoda) con più di 250.000 clienti ed un fatturato superiore ai 60 milioni di euro.

Top Dealers Italia rafforza la squadra veneta con l’ingresso di uno storico Concessionario patavino che dal 1967 rappresenta con crescente successo il marchio Volkswagen.

Superauto nasce nella zona di fronte alla fiera di Padova nel 1967 come società a responsabilità limitata, sede ancora operativa dove trova spazio l’usato Das Weltauto. Autogerma, allora importatore di Volkswagen e Porsche, le affida in esclusiva per la provincia di Padova la concessione di questi marchi. Nel 1975 Superauto viene acquistata dalla Famiglia Ceccato, attuali proprietari del Gruppo guidato oggi da Sara e Giulia, che la trasformano in società per azioni. In quegli anni l’avvio dell’attività aziendale avviene con soli 12 dipendenti: 3 venditori, 6 meccanici, 3 magazzinieri, partendo con circa 250 immatricolazioni. Con l’avvento della Volkswagen Golf le opportunità commerciali del marchio di Wolfsburg crescono vertiginosamente tanto che il successo della compatta tedesca porta Superauto ad effettuare nuovi investimenti per costruire nel 1985 una filiale a Mestrino, sulla statale Padova –Vicenza ampliando quindi la sfera di attrazione della dinamica Concessionaria. Mestrino diventerà poi un vero e proprio centro servizi grazie alla stessa assistenza di carrozzeria specializzata anche nella lavorazione dell’alluminio.

Dal 1995 l’azienda diventa Società per Azioni e vengono create tre sedi Superauto con strutture completamente indipendenti e specializzate per garantire servizio e qualità ai clienti. In tal modo viene garantita la specializzazione del servizio con personale altamente qualificato, per consentire quella dinamicità mentale e operativa necessaria a soddisfare le molteplici e diversificate esigenze del cliente.

L’evoluzione

Oggi l’organizzazione dell’azienda ha fatto si che la squadra di Superauto si avvicini alla magica cifra di 100, potendo già contare su ben 90 collaboratori, divisi nelle 5 sedi presenti tra Padova, Mestrino e Carmignano di Brenta. I marchi del Gruppo Volkswagen permettono all’azienda di avere un forte focus su Servizi di Vendita, Servizio di Carrozzeria e specialmente sulla Specializzazione Flotte. Superauto Spa è infatti Fleet Business Center, riconoscimento che permette ai Clienti Business di ricevere il più alto servizio in

termini di consulenza alla mobilità e fiscale in tutto il nord-est per il marchio Skoda al pari di quello VW con la gestione di flotte sia per piccole imprese sia per alcune delle realtà imprenditoriali più importanti dell’area e quindi dello stesso Paese!

Nel 2019, Giulio Stivanello, General Manager di Superauto Spa con una precedente esperienza di oltre 8 anni in Volkswagen Group Italia ci ha ricordato le vendite raggiunte lo scorso 2019 vicine alle 3.000 unità di cui circa 2.000 auto nuove grazie all’ottimo lavoro nel campo delle flotte e del noleggio a lungo termine che la portano ad essere una Concessionaria di riferimento per l’area. Inoltre, Superauto Spa è tra i dealer più attivi e specializzati sulla mobilità elettrica, la posizione geografica ad elevata densità elettrificata supporterà lo sviluppo e anche gli ambiziosi programmi che la Società sta programmando.

La riapertura post COVID-19 ha fatto registrare ottimi risultati sul versante della assistenza con la parte commerciale in graduale ripresa potendo raccogliere il lavoro svolto in questi anni e la stessa elevata fidelizzazione che prosegue sfruttando le moderne tecnologie. Le titolari ci ricordano che l’auto è emozione, da sottolineare anche in questo momento attraverso le moderne tecnologie: video e stories raggiungono infatti i futuri clienti che vedono in anteprima la loro vettura ancora celata e protetta da un telo!

Padova ed il Veneto hanno quindi un nuovo indirizzo garantito per qualità, servizi e professionalità.