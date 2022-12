Verona Motori é stato designato Top Dealers da Infomotori.com

Verona Motori: professionalità e competenze al tuo servizio Verona Motori è la concessionaria ufficiale Land Rover, Range Rover e Jaguar per Verona in via Evangelista Torricelli 42/a. Nel rinnovato spazio espositivo potrete toccare con mano le ultime creazioni dei loro marchi, vetture di classe superiore pensate per persone speciali. I marchi Land Rover e Range Rover uniti per soddisfare […]

Verona Motori: professionalità e competenze al tuo servizio

Verona Motori è la concessionaria ufficiale Land Rover, Range Rover e Jaguar per Verona in via Evangelista Torricelli 42/a.

Nel rinnovato spazio espositivo potrete toccare con mano le ultime creazioni dei loro marchi, vetture di classe superiore pensate per persone speciali.

I marchi Land Rover e Range Rover uniti per soddisfare il Vostro istinto di avventura e libertà nella guida sia in fuoristrada che in città.

L’affidabilità di queste vetture, l’eleganza e lo stile sempre più ricercati, ne fanno da sempre un’icona del settore 4×4.

Il marchio Jaguar vi stupirà con le sue creazioni di inconfondibile eleganza, dalle linee decise e grintose.

La potenza dei nuovi propulsori unita alla tecnologia d’avanguardia per offrirvi vetture sempre più intelligenti, per una guida ai massimi livelli in quanto a comfort e sicurezza.

La concessionaria Verona Motori mette a disposizione della propria clientela un’ attrezzata officina, ed i migliori meccanici, esperti e sempre aggiornati con corsi presso le case produttrici da loro distribuite, per prendersi cura della Vostra vettura ed offrirVi sempre il massimo in quanto a sicurezza e piacere di guida.