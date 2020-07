Volkswagen Zentrum Bari è Top Dealers Italia che si aggiunge al Volkswagen Award 2020

La nostra selezione si arricchisce di una vera perla distributiva in Puglia e nella provincia di Bari nel dettaglio con una Concessionaria che conferma la sua professionalità vincendo lo stesso Volkswagen Award 2020 per Vendita e Service oltre ad essere stata segnalata ad Infomotori da autorevoli esperti del settore.

Oltre che per la straordinaria agricoltura, le città d’arte, il mare la Puglia ed il baarese vantano Concessionarie automobilistiche d’eccellenza come Volkswagen Zentrum Bari, azienda Certificata ISO 9001 che è la concessionaria di riferimento delle Vetture e dei Veicoli Commerciali Volkswagen per la dinamica laboriosa provincia pugliese .

L’attenzione e la chiave del successo di di Volkswagen Zentrum Bari,è da sempre l’attenzione verso il cliente attraverso una qualificata competenza che ha consentito di costruire un rapporto di fiducia e trasparenza. Il gruppo pugliese assicura servizi di qualità e promozioni accattivanti, nel rispetto della tradizione e del prestigio del marchio che rappresentano da anni con fedeltà e passione che dimostra ormai il consolidato raduno di Bulli e Maggiolini che è uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati.

Volkswagen Zentrum Bari opera all’interno di una costruzione funzionale ai servizi da offrire, a 360°: dalla vendita dei Veicoli nuovi a quella dell’Usato, dalla riparazione meccanica alla carrozzeria, alla fornitura dei ricambi e degli accessori, dal Noleggio a breve e lungo termine alle Revisioni.

Il segreto resta la risorsa umana motivata e formata che riesce a raggiungere target davvero importanti e degni di far parte dei Top Dealers Italia.