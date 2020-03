Fiat 500 elettrica comprata online ai tempi del coronavirus

#stiamoacasa ok ma anche #compraautoacasa allora! Già fatto in passato con Tesla e Volkswagen ID.3 ma con la nuova Fiat 500 elettrica è stato più emozionante sia per l'auto sia per il momento. Ecco il nostro racconto dell'acquisto on line o meglio della prenotazione che dimostra come i Concessionari restano importanti ma tante cose si possono fare comodamente da casa

La notizia più cliccata a marzo, COVID-19 escluso, è stata sicuramente la cancellazione del Salone Internazionale dell’Auto seguita a ruota dalla presentazione della nuova Fiat 500 elettrica che anzichè debuttare proprio in occasione del Salone elvetico è stata presentata in streaming a Milano in una sala con poche persone severamente distanziate per ovvia sicurezza.

Tutti, noi compresi ne abbiamo diffusamente parlato ma come spesso sta accadendo – specie parlando di auto elettriche – tantissimi ne parlano ma nessuno poi passa alla concretizzazione che si traduce nel guidare e toccare con mano la nuova mobilità elettrica non per una giornata o settimana ma magari per oltre 150.000 km!

Quindi come dal 2017 stiamo facendo più strada con auto elettriche che termiche con la prima redazione supportata da energia solare (sia con impianto solare per acqua calda che fotovoltaico per energia) stoccata poi con due wallbox che possono conservare più di 30 kW per le ore prive di esposizione solare) abbiamo pensato ma se la nuova Fiat 500 elettrica si può ordinare on line perchè non lo facciamo pure noi?

Detto fatto ed eccovi quindi la nostra esperienza che va a sommarsi alle numerose precedenti e chissa che poi l’ordine non si trasformi in una nuova vettura per la redazione…

Primo step: andate su Internet !

Il primo passo per ordinare qualcosa sul web è ovviamente andarci ed oggi non è certo un problema.

Come molti, abbiamo provato anche noi utilizzando lo smartphone (anche se per gli acquisti crediamo che il vecchio monitor resti la soluzione migliore perchè certe finestre non si aprono bene e le dimensioni dei campi non sono sempre al top con il vantaggio poi che una tastiera qwerty continua a dare)

Visti gli articoli su Infomotori.com andate su laprima.fiat.it

laprima.fiat.it trovarte il sito dedicato a “la prima Fiat 500” dove dovrete fare fondamentalmente tre cose: scegliere il colore, informarvi e lasciare un deposito di 500 euro (rimborsabile!) . Ovviamente la registrazione è obbligatoria e le info richieste sono davvero quelle essenziali (non vi chiedono se siete vegano!) Sutrovarte il sito dedicato a “la prima Fiat 500” dove dovrete fare fondamentalmente tre cose: scegliere il colore, informarvi e lasciare un deposito di 500 euro (rimborsabile!) . Ovviamente la registrazione è obbligatoria e le info richieste sono davvero quelle essenziali (non vi chiedono se siete vegano!)

Registrato puoi scegliere uno dei tre colori proposti per la prima edizione : mineral grey, ocean green o celestial blue. Noi non abbiamo potuto che andare sul blu celestiale che è un azzurro che secondo noi esalta la linea della simpatica citycar italiana che in versione elettrica ricordiamo sarà prodotta a Torino nello storico stabilimento di Mirafiori.

Scelto il colore e dato le vostre info registrandovi dovete fare l’ultimo atto di fede: versare un depositi di 500 euro ! Che abbiamo fatto molto semplicemente dando gli estremi della nostra carta di credito anche se ci siamo sorpresi che non fosse disponibile Paypal che è sicuramente il sistema più easy. Quanti pezzi, caratteristiche e prezzo delle prime 500 Fiat 500 di cui una potrà essere nostra!

La nuova Fiat 500 elettrica “La Prima” sarà con grande fantasia ed ovvietà riservata ai primi 500 registrati fra cui noi ! Una cifra davvero esigua considerando che Tesla per il suo pick up Cybertruck (da quasi tutta la stampa derisa per la linea e per i vetri rotti dallo stesso Elon Musk) ha già superato i 500.000 ordini (compreso il nostro ovviamente!) ed una analoga cifra era stata raggiunta dalla Tesla Model 3 (potevamo non esserci anche noi?)… Ovviamente sarà super accessoriata di serie nella versione cabrio, fari full LED, cerchi diamantati da 17 pollici, tanto infotainment con monitor da 10,25″

Il prezzo? Fa un pò paura dire 37.900 se pensiamo che una Fiat 500 Hybrid oggi è proposta a 10.900 euro… E quando arriva? la data indicata ad oggi è autunno 2020 anche se nessun brand automobilistico, Tesla in primis. Stay tuned che vi racconteremo cosa succede anche se per ora abbiamo solo ricevuto conferma pagamento deposito ed un avviso sulla privacy… una prova in anteprima (prima dei giornalisti!!) cacciato via il Coronavirus sarebbe un’ottima partenza per convincerci…