Honda Jazz 2020 ibrida: motori, prezzi e prestazioni

La nuova Honda Jazz e:HEV sarà disponibile in Italia a partire dalla prossima estate, con prezzi a partire da 22.500 euro per la versione standard e da 26.900 euro per la variante Crosstar

Tecnologia ibrida e:HEV, 109 CV di potenza, connettività intuitiva di ultima generazione e sistemi di infotainment all’avanguardia (compreso l’Assistente Personale Honda): tutto questo è nuova Honda Jazz, la compatta della Casa di Tokyo.

Honda Jazz ibrida: le caratteristiche

Per la prima volta, la nuova Honda Jazz sarà commercializzata in tutta Europa esclusivamente con l’avanzato propulsore ibrido. Caratterizzata dal nuovo logo Honda “e:HEV”, la vettura è stata progettata per offrire un mix di prestazioni elevate ed efficienza, che si uniscono ai ben noti livelli di comfort a bordo e di maneggevolezza ai vertici della categoria. Il sistema è stato sviluppato per regalare un’esperienza di guida particolarmente piacevole. Tale sistema prevede due potenti motori elettrici compatti collegati ad un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite un’unità intelligente di controllo della potenza (PCU).

Tutti questi elementi lavorano perfettamente in armonia garantendo una risposta diretta e una guida incredibilmente fluida. I 109 CV di potenza permettono alla nuova Jazz di raggiungere i 100 km/h in 9,4 secondi, con una velocità massima di 175 km/h. Al volante, la nuova Jazz regala sensazioni di guida estremamente confortevoli, sia in città che nei viaggi lungo strade di campagna o a velocità di crociera in autostrada. Sono tre le modalità di guida: EV Drive, in cui la batteria agli ioni di litio alimenta direttamente il propulsore elettrico; Hybrid Drive, in cui il motore endotermico alimenta il generatore elettrico, che a sua volta alimenta il motore a propulsione elettrica ed Engine Drive, in cui il motore a benzina è collegato direttamente alle ruote tramite una frizione lock-up di blocco.

Durante lo sviluppo della nuova Jazz, gli ingegneri Honda hanno lavorato a stretto contatto con il team di design per garantire che l’auto conservasse le caratteristiche che l’hanno resa uno dei modelli più apprezzati nel mondo, come ad esempio lo spazio a bordo da vettura di segmento superiore. La capacità di carico del bagagliaio (con i sedili posteriori in posizione) parte da 298 litri e sale a ben 1.203 litri (fino al tetto, con i sedili posteriori reclinati). Un risultato eccezionale, ottenuto grazie ad un’intelligente progettazione dell’abitacolo e dei componenti della trasmissione ibrida, integrati all’interno del telaio e del vano motore. La nuovissima Honda Jazz fornisce una gamma di funzioni di connettività estremamente intuitive e tecnologicamente avanzate che permette a guidatore e passeggeri di restare sempre connessi alla vita di tutti i giorni. L’interfaccia LCD touchscreen non solo è semplice da usare ma è progettata anche per ridurre al minimo la distrazione del guidatore. Honda, infatti, stima che il tempo necessario al guidatore per raggiungere o azionare i principali comandi di guida sia stato ridotto del 58% rispetto alla Jazz della precedente generazione, offrendo così un’esperienza di guida ancora più sicura.

La plancia touchscreen è intuitiva e facile da usare proprio come se fosse uno smartphone, con comandi a sfioramento con cui navigare tra le app e le diverse funzioni. Il display, inoltre, può essere configurato a piacimento, con la possibilità di creare comandi rapidi ad hoc per attivare le funzioni di uso più frequente o memorizzare le sorgenti audio preferite. I servizi connessi di infotainment possono essere attivati non solo da display ma anche attraverso i comandi vocali. Potrete chiedere alla vostra Jazz di conoscere il meteo, di trovare il parcheggio più vicino, far partire una playlist musicale o una chiamata, e scoprire quanto è distante il ristorante in cui intendete cenare. In aggiunta alle molteplici app già integrate sui sistemi di bordo, è possibile attivare anche una funzione di duplicazione dello schermo, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, utilizzabile tramite connessione USB o via wireless. Infine, per la prima volta, a bordo della nuova Jazz è disponibile anche l’Hotspot Wi-Fi integrato.

Honda Jazz ibrida: quanto costa

La nuova Honda Jazz e:HEV sarà disponibile in Italia a partire dalla prossima estate, con prezzi a partire da 22.500 euro per la versione standard e da 26.900 euro per la variante Crosstar.