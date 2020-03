Mercedes GLA 250e 2020: il SUV della Stella ora ibrido plug-in

Con la versione tradizionale in uscita, Mercedes presenta al Salone web di Ginevra la GLA 250e, versione ibrida plug-in del suo SUV di punta

La versione “tradizionale”, quella con le motorizzazioni a benzina e diesel, è ormai prossima al suo lancio sul mercato, previsto per i mesi primaverili del 2020: un anno in cui Mercedes, in parallelo, non ha voluto rinunciare a portare avanti la strategia di elettrificazione della propria gamma, che toccherà proprio il suo SUV di punta. Per questo motivo nel “Salone web di Ginevra” la Casa della Stella a Tre Punte ha svelato in esclusiva la GLA 250e, variante elettrica della GLA di seconda generazione che sarà provvista di tecnologia ibrida plug-in.

Sotto il cofano porterà in scena un motore elettrico da 75 kW che lavorerà in sinergia con il turbo-benzina da 1,33 Litri, i quali insieme saranno in grado di erogare una potenza pari a 218 cavalli e una coppia massima di 450 Nm. Qualche altro dato? Lo 0-100 km/h sarà coperto in 7,1 secondi, la velocità massima toccherà i 220 km/h mentre i consumi medi nel ciclo misto WLTP si assesteranno sul valore di 1,6-1,8 Litri ogni 100 km.

La propulsione elettrica, inoltre, sarà aiutata da un pacco batterie agli ioni di litio con una capacità di 15,6 kWh, ricaricabile sia a corrente continua che a corrente alternata. L’autonomia prevista dovrebbe essere pari a 70 km, mentre i tempi di ricarica saranno estremamente contenuti: solo 25 minuti per arrivare all’80% di energia se si utilizza la corrente continua da 24 kW, mentre se si passa a quella alternata bisognerà aspettare poco meno di 2 ore per avere le batterie completamente cariche.

Come su altri modelli elettrici costruiti da Mercedes, la nuova GLA 250e avrà a disposizione le modalità di guida “Battery Level” ed “Electric”: quest’ultima sarà in grado di fornire le massime prestazioni da parte dell’unità elettrica, che potrà recuperare energia anche attraverso le palette al volante. Presenti, ovviamente, anche i driving mode tradizionali, chiamati Comfort, ECO e Sport, con i quali si potrà puntare su una guida più prestazionale, che sfrutterà il motore termico, oppure su una dinamica combinata in cui entrambi i propulsori lavoreranno insieme.