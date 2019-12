Nuova Mercedes GLA 2020: più spazio e sicurezza

Il nuovo Mercedes GLA è dieci centimetri piu alto e un centimetro e mezzo più corto della precedente generazione. Il sistema di assistenza alla frenata attivo di serie interviene in molte situazioni con una frenata autonoma per impedire una collisione o mitigarne la gravità. In versione 4MATIC dispone di serie del pacchetto tecnico Offroad

Mercedes rinnova la propria gamma di vetture compatte col nuovo GLA che si caratterizza per la posizione più alta dei sedili, tipica dei SUV, più spazio a bordo ed elementi di design tipici delle vetture offroad come il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e i cladding protettivi su tutti i lati. I modelli 4Matic dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l’ausilio alla marcia in discesa, un’animazione Offroad nel display multimediale e, in abbinamento ai fari Multibeam Led, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada.

Nuovo Mercedes GLA: le caratteristiche

Nuovo Mercedes GLA compie un passo in avanti sul terreno della sicurezza con i suoi sistemi di assistenza alla guida che aiutano attivamente il conducente. Il pacchetto è stato ampliato e adesso comprende la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l’avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali. GLA è in grado di reagire quando non lo fa il guidatore. Il sistema di assistenza alla frenata attivo interviene in molte situazioni con una frenata autonoma per scongiurare una collisione o mitigarne la gravità. Fino a circa 60 km/h il sistema frena per evitare anche veicoli fermi o pedoni che stanno attraversando.

A seconda della situazione, fino a 50 km/h di velocità può addirittura evitare collisioni. Con i potenti ed efficienti motori a quattro cilindri, i sistemi di assistenza di ultima generazione che aiutano attivamente il guidatore, l’intuitivo sistema di Infotainment MBUX e la gestione comfort dei programmi Energizing, Nuovo GLA possiede tutti i punti di forza dell’attuale generazione di compatte Mercedes-Benz. GLA è un’auto di proporzioni importanti, caratterizzate da sbalzi corti davanti e dietro. Dal montante anteriore il frontale confluisce fluido nella parte superiore, che si presenta compatta.

I powerdome accennati sul cofano motore sottolineano il portamento orgoglioso al pari dei cerchi da 20 pollici a filo con i passaruota. La forma pulita, che abbina linee ridotte e superfici marcate, è espressione di sportività superiore e modernità. Sono tratti tipici di GLA le spalle poderose della carrozzeria e la linea in stile coupé dei finestrini. La sagoma laterale si presenta elegante e sportiva e crea un interessante gioco di luci e ombre. La mascherina del radiatore ripropone le aperture di altri modelli SUV Mercedes-Benz e dispone di una lamella e di una Stella centrale. Secondo la tradizione del marchio, i fari rivelano al loro interno alta qualità e grande cura per i dettagli e la precisione. Sia la vista laterale sia quella posteriore sono dominate dalle spalle muscolose della vettura.

Le luci posteriori sono sdoppiate, con gli elementi riflettenti separati e integrati nel paraurti. Si ottiene così una maggiore apertura del vano di carico che facilita la sistemazione dei bagagli. La plancia portastrumenti è composta da un unico corpo di base, da cui pare sia stata “tagliata via” una fetta nella zona del conducente e in quella del passeggero anteriore. La sezione rientrante di fronte al guidatore alloggia l’unità indipendente degli schermi, offerta in tre configurazioni: la prima prevede due display da 7 pollici (17,78 cm), la seconda un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici (26 cm) e la terza una variante widescreen con due display da 10,25 pollici.

“Con l’introduzione del nuovo GLA abbiamo completato il rinnovamento della nostra gamma di compatte. La grande richiesta registrata dai nostri SUV ci dimostra che qui abbiamo il modello giusto per tutti i nostri Clienti. Per venire incontro ai loro desideri, la gamma comprende anche GLB e GLA, due fuoristrada che si completano perfettamente: GLB è il rappresentante più funzionale e spazioso della nostra famiglia di compatte, mentre Nuovo GLA si posiziona come SUV sportivo per i Clienti orientati al lifestyle“, ha dichiarato Britta Seeger, membro del Consiglio direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars.

Nuovo Mercedes GLA: motori per tutti i gusti

Il nuovo GLA attinge alla squadra di motori a quattro cilindri, benzina e diesel, completamente rinnovata per la nuova edizione delle serie compatte. Rispetto alla generazione precedente, i propulsori si distinguono per la potenza specifica nettamente incrementata, l’efficienza migliorata e le emissioni ridotte. È già in preparazione un modello a zero emissioni locali con trazione ibrida plug-in di terza generazione. Tra le motorizzazioni a benzina, il modello di base è l’M 282 da 1,33 litri di cilindrata di GLA 200 (consumo di carburante combinato 5,9-5,6 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 135-129 g/km). Per garantire un funzionamento efficiente a carico parziale, questo motore dispone dell’esclusione dei cilindri. L’estremità superiore è caratterizzata dalla Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC (consumo di carburante combinato 7,5-7,4 l/100 km; le emissioni di CO2 combinate 171-170 g/km)1 con 225 kW (306 CV). Il motore turbo da 2,0 litri vanta tempi di risposta brillanti ai movimenti dell’acceleratore, grande capacità di ripresa (400 Nm di coppia massima a partire da 3.000 giri/min), una progressione straordinaria e un suono del motore emozionante.

Nuovo Mercedes GLA: quando arriverà

Il nuovo GLA sarà lanciato in Europa nella primavera 2020. Negli Stati Uniti e in Cina arriverà nelle Concessionarie a inizio estate 2020 o poco dopo. Secondo le aspettative di Mercedes-Benz, proprio questa presenza internazionale permetterà a Nuovo GLA di diventare lungo il suo intero ciclo di produzione uno dei più popolari modelli compatti del marchio, incalzando da vicino Classe A.