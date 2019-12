Nissan Tree: la Leaf natalizia per la mobilità sostenibile

Grazie alla tecnologia e-Pedal e alla modalità B (ECO), a Parigi una Nissan Leaf è stata allestita con luci natalizie per dimostrare la sua capacità di rigenerazione dell'energia

Mancano pochi giorni a Natale e Nissan, per celebrare al meglio le feste, ha voluto modificare una Leaf per enfatizzare le sue qualità di risparmio energetico a sostegno dell’ambiente: ecco com’è nata la Nissan Tree, versione speciale allestita a Parigi come un albero natalizio, con una miriade di luci colorate alimentate direttamente dai suoi sistemi di bordo. In particolare, dalle tecnologie di frenata rigenerativa e-Pedal e modalità B (ECO), progettate per accumulare energia ogni qualvolta la vettura rallenta oppure si ferma.

FA TUTTO DA SOLA

Scendendo nei dettagli, Nissan Leaf è in grado di recuperare l’energia spesa in frenata trasformandola in corrente pulita che viene immessa nelle batterie a bordo al fine di ricaricarle. Un sistema virtuoso che si auto-alimenta da solo, attraverso l’e-Pedal, che prevede l’utilizzo del solo pedale dell’acceleratore per partire, accelerare, rallentare e fermarsi, e la modalità B (ECO), che invece ricicla l’energia spesa grazie alla spinta impressa canonicamente sul pedale del freno.

Due tecnologie che, di fatto, permettono alla Nissan Tree di Parigi di continuare a brillare attraverso le sue luci di Natale senza utilizzare fonti di energia esterne: insomma, la dimostrazione definitiva che le vetture elettriche non solo non inquinano, ma sono in grado di produrre energia dal loro stesso funzionamento.

DATI ALLA MANO

Facendo due conti, se si guidasse Nissan Leaf per una media annua pari a 18mila km, si potrebbe recuperare e rigenerare 744 kWh di energia pulita, pari al 20% del consumo medio di elettricità di una famiglia europea. Un risultato che, secondo la casa giapponese, sarebbe in grado di alimentare 266 alberi di Natale con 700 luci a incandescenza per un’ora, o 297 forni per il pranzo natalizio, oppure 744 televisori per cinque ore o, ancora, 10.783 abitazioni con mille lampadine a LED per cinque ore.

“Babbo Natale non sarà più l’unico ad avere un mezzo di trasporto speciale – ha commentato Helen Perry (Head of Electric Vehicles per Nissan Europe) in merito alla Leaf trasformata in Tree – In questo periodo così sentito dell’anno, abbiamo voluto dare a Nissan LEAF un volto festoso e comunicare al tempo stesso un messaggio fondamentale. Speriamo che questa speciale edizione possa trasmettere al pubblico i molteplici vantaggi dell’energia rigenerata. A quasi 10 anni dal lancio di LEAF in Europa, Nissan continua a tenere fede al proprio impegno di promuovere uno stile di vita sostenibile anche grazie all’adozione della mobilità elettrica“.