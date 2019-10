Nuove smart fortwo EQ e forfour EQ: le citycar ora solo elettriche

smart Fortwo Coupé, Fortwo Cabrio e Forfour EQ si rinnovano nel design ma soprattutto nei contenuti e nella meccanica. Sono spinte da un motore elettrico da 82 CV e 160 nM di coppia massima

Le smart fortwo e forfour EQ di nuova generazione sono completamente elettriche. La prima notizia è questa, con il brand che ha abbandonato i propulsori a combustione a favore di unità 100% elettriche. A cambiare è anche il look, come abbiamo avuto modo di vedere in occasione della presentazione alla stampa avvenuta a Milano in zona Garibaldi. Fortwo Coupé, Fortwo Cabrio e Forfour vengono schierate all’interno dello spazio The Mole, dove il loro look sportivo risalta in particolar modo nella versione speciale di lancio Edition One.

Il design è rinnovato principalmente per quanto concerne il frontale e i gruppi ottici. Sul cofano trova posto il nome “smart”, che va a sostituire il logo che si trova invece nelle versioni attualmente in commercio. La griglia (è ancora presente, nonostante si tratti di auto completamente elettriche…) è più ampia e ha una trama a nido d’ape. È stato rinnovato anche il fascione, così come i proiettori full LED dalla nuova firma luminosa a forma di “U” allargata. Posteriormente troviamo fanali dalla grafica a quattro trapezi che vanno a formare una sorta di tema a “X”. Gli aggiornamenti interessano anche gli interni e l’abitacolo, che ospita una plancia ridisegnata dallo stile più moderno tipica di auto di segmento superiore. Lo schermo è da 8 pollici, molto chiaro e pratico, così come il portaoggetti che si trova alla base della consolle: si raggiunge con estrema facilità e ospita comodamente tanti oggetti che utilizziamo nella nostra quotidianità.

Motori smart EQ

Passiamo al capitolo motori. Per tutte e tre le versioni, Fortwo Coupé, Fortwo Cabrio e Forfour, è previsto il motore elettrico da 82 CV e 160 Nm di coppia massima, disponibile sin da subito. La velocità massima è di 130 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,6 secondi sulla Coupé, 11,9 sulla Cabrio e 12,7 secondi sulla Forfour. Le batterie agli ioni di litio da 17,6 kWh che garantiscono un’autonomia fino a 160 km (Coupé 147-159 km, Cabrio 145-157 km, Forfour 140-153 km). Utilizzando una normale presa domestica si passa dal 10% all’80% di carica in poco meno di 6 ore, mentre con una wallbox da 22 kW bastano asppena 40 minuti.

Le nuove smart EQ sono ordinabili a partire dal mese di novembre, con le prime consegne che invece iniziano a gennaio 2020. Gli allestimenti disponibili sono quattro: Pure, Passion, Pulse e Prime. Tutti questi allestimenti vantano contenuti più ricchi rispetto a quelli già ottimi attualmente presenti a listino. I prezzi di listino sono allineati a quelli attuali e le batterie vengono garantite per ben 8 anni; nel prezzo viene poi inclusa una wallbox casalinga (da 3,7, 7,4 o 22 kWh) con pacchetto di manutenzione per 3 anni.

In attesa di provarla possiamo anticipare che la forfour dovrebbe avere un prezzo più aggressivo trrovandosi accanto diverse avversarie elettriche urbane, mentre la fortwo rimane unica nel suo concept di vettura ipercompatta dai parcheggi impossibili senza nulla privare a comfort e soprattutto sicurezza.