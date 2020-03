Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid: compatta, stilosa e parca nei consumi

Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid è dotata di un motore 3 cilindri Firefly da 1.000 cc capace di erogare una potenza massima di 70 cv e una coppia massima di 92 Nm, lo stesso montato sulle Fiat 500 e Panda mild hybrid

Lancia guarda al futuro e lo fa presentando la Ypsilon EcoChic Hybrid, una vettura compatta e stilosa (com’è sempre stato questo modello) col plus di avere consumi ridottissimi, secondo la casa addirittura del 24% in mendo rispetto alla versione 1.200 cc a benzina.

Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid: le caratteristiche

Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid è dotata di un motore 3 cilindri Firefly da 1.000 cc capace di erogare una potenza massima di 70 cv e una coppia massima di 92 Nm (lo stesso montato sulle Fiat 500 e Panda mild hybrid) abbinato al nuovo cambio a sei marce. La velocità di punta è di 163 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h che avviene in 14,2 secondi. Il sistema mild Hybrid, vera novità della vettura, è costituito da un moto-generatore elettrico collegato al motore termico con una cinghia e integrato alla rete elettrica a 12 Volt. L’unità elettrica funziona da generatore nelle frenate e recupera l’energia che verrebbe dispersa, alimentando una batteria supplementare agli ioni di litio da 0,13 kWh. Il motore elettrico fornisce il corrispettivo di 5 cv, nelle accelerazioni e riavvia il termico termico dopo lo spegnimento automatico quando l’auto rallenta: sotto i 30 kmh con la marcia in folle il benzina si spegne e la Ypsilon Hybrid veleggia sfruttando la parte elettrica.

Lancia Ypsilon EcoChic Hybrid: il prezzo

Sono due gli allestimenti disponibili: Silver, con climatizzatore manuale, ruote da 15” con coppo in nero e volante multifunzione di serie, Gold, con fari fendinebbia, volante e pomello del cambio in pelle, schermo di 5” nella consolle e sistema multimediale Uconnect. La Silver è in vendita al prezzo di 11.850 euro e la Gold a 12.400 euro. Per tutto il mese di marzo è inoltre prevista una promozione legata al finanziamento offerto che riduce i prezzi sia della Silver a 10.350 euro che della Gold a 10.900 euro a fonte però di piano di Fca Bank con TAN al 6,45% e TAEG 9,33 per cento.