Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022: aperte le iscrizioni, si riparte a maggio

Dopo l'edizione 2021 di ottobre, la celebre kermesse automobilistica del Lago di Como tornerà ad accendere i motori nel prossimo mese di maggio 2022

Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, il mondo dell’automotive sta tornando progressivamente verso la normalità: questo vale anche per i raduni e gli eventi a carattere internazionale, tra i quali spicca sicuramente il celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este che, annualmente, viene organizzato presso il Lago di Como nella località di Cernobbio. L’ultima edizione è quella di questo ottobre ma già si pensa alla prossima, che ripristinerà le tradizionali date primaverili a cui siamo tutti abituati.

Nel 2022, infatti, questa kermesse automobilistica si terrà nel weekend del 20-22 maggio, per il quale sono già state aperte le iscrizioni che verranno presto prese in considerazione in modo da definire le 50 vetture protagoniste delle sei categorie in programma: una tra queste, inedita, si chiama “E il vincitore fu: la Celebrazione del 150º Anniversario di Villa d’Este” ed è relativa alla celebrazione dei 150 anni dalla creazione del Grand Hotel Villa d’Este, che porterà in esposizione le auto storiche vincitrici della Coppa d’Oro Villa d’Este e dell’ambito Trofeo BMW Group “Best of Show” istituito fin dalla prima edizione del 1929.

A queste si aggiungeranno i mezzi della nuova categoria Concept Cars e Prototipi, quelli della classe “La Carrozza si Trasforma in Automobile: Grande Eleganza, 1900 –1929” dedicata all’evoluzione dell’automobile nei primi trent’anni del XX secolo e quelli della classe “La Velocità plasma la Forma, 1930 –1940“, che invece vuole esaltare i concetti aerodinamici applicati alle carrozzerie costruite nel relativo periodo di riferimento.

Oltre all’anniversario di Villa d’Este, il Concorso d’Eleganza di Cernobbio festeggerà anche altri due avvenimenti molto importanti: il primo vuole festeggiare i primi 75 anni dalla nascita della Ferrari con una categoria specifica chiamata “Il Cavallino compie 75 Anni: alla otto decadi di Ferrari rappresentate da otto icone“, mentre il secondo riguarda i 50 anni dalla creazione del reparto corse ufficiale BMW Motorsport, oggi conosciuto come BMW M GmbH. In entrambi i casi saranno esposte per l’occasione vere e proprie pietre miliari dell’automobilismo, come la mitica BMW M1 del 1978 oppure la vettura da turismo più famosa della storia, la M3.

I modelli della Casa dell’Elica parteciperanno nella loro categoria specifica, chiamata “Eccellenza meccanica: i 50 Anni di BMW M“, mentre i primi bolidi della storia che sono stati capaci di infrangere il muro di velocità dei 300 km/h saranno inseriti nella classe “Oltre la Barriera della Velocità! Le prime Macchine a infrangere la Soglia dei 300 km/h“. Una cosa è certa: con tutta questa carne al fuoco l’edizione 2022 di Villa d’Este sarà davvero da non perdere!