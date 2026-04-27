Utilizzare moto e scooter per accompagnare i figli a scuola è una soluzione pratica per evitare il traffico delle città, ma è fondamentale conoscere e rispettare le normative italiane per garantire la sicurezza dei più piccoli. Il Codice della Strada italiano stabilisce regole precise per il trasporto dei minori su due ruote e prevede sanzioni in caso di violazione.

Bambini in moto e in scooter: ecco cosa dice la legge

Dal 2007, con l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 170 del Codice della Strada, è stato vietato il trasporto di minori di cinque anni su motocicli e ciclomotori. Prima di questa modifica, l’unico requisito era che il bambino riuscisse ad appoggiare i piedi sulle pedane. Ora, oltre al rispetto dell’età minima, il minore deve essere seduto in modo sicuro e stabile, riuscendo a mantenere una posizione adeguata per tutto il tragitto. Tra i requisiti di sicurezza fondamentali c’è l’uso di un casco omologato, che deve essere proporzionato alla testa del bambino e correttamente allacciato.

È vietato trasportare bambini posizionandoli davanti al conducente, pratica ancora diffusa ma pericolosa e non conforme alle normative. Inoltre, l’articolo 171 del Codice della Strada richiede che sia il conducente sia il passeggero indossino un casco protettivo omologato. In caso di trasporto non conforme, le sanzioni amministrative variano da 161 a 647 euro.

Le norme sul trasporto di minori non si applicano ai quadricicli, che non prevedono limiti d’età per i passeggeri. I monopattini elettrici, invece, sono soggetti a un divieto di trasporto di altre persone, come stabilito dal Codice della Strada. Per chi preferisce la bici, la legge consente il trasporto di bambini fino a otto anni, a patto che siano assicurati con seggiolini omologati. L’articolo 182 del Codice della Strada e l’articolo 377 del Regolamento stabiliscono che i seggiolini devono essere dotati di schienale, braccioli e sistemi di sicurezza, come bretelle o cinture di contenimento.

I seggiolini anteriori possono essere usati per bambini fino a 15 kg, mentre per i più grandi devono essere montati posteriormente. Anche in bicicletta, il mancato rispetto delle norme prevede una sanzione amministrativa di 25 euro.