Bollo auto 2027: esenzione automatica o serve fare domanda?

Il bollo auto 2027 introduce nuove agevolazioni che si aggiungono a quelle già previste per alcune categorie di veicoli e contribuenti. Tra esenzioni nazionali e disposizioni regionali, però, le procedure da seguire non sono sempre le stesse.

La domanda quindi è semplice: l’esenzione dal bollo auto viene applicata automaticamente oppure bisogna presentare una richiesta? La risposta cambia in base al tipo di beneficio, al veicolo e, in alcuni casi, alla Regione di residenza.

Bollo auto 2027: quando l’esenzione è automatica

Per la nuova esenzione prevista nel 2027 non è stata introdotta una procedura nazionale con modulo o richiesta dedicata. Il beneficio riguarda un solo veicolo per persona fisica, nel rispetto dei requisiti fissati dalla norma.

Le prime indicazioni regionali vanno nella direzione dell’applicazione automatica. In Toscana non è prevista la presentazione di una domanda, mentre in Lombardia l’esenzione dovrebbe essere riconosciuta direttamente dal sistema, salvo eventuali modifiche normative.

Bollo auto 2027: quali auto possono rientrare

Per le autovetture il beneficio riguarda i veicoli alimentati a benzina o diesel, anche abbinati a un’altra forma di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW.

Se uno stesso contribuente possiede più auto che rispettano i requisiti, l’esenzione viene applicata a quella meno potente. A parità di potenza viene considerato il veicolo per il quale sarebbe dovuto il bollo più basso.

La potenza da verificare è quella indicata alla voce P.2 della carta di circolazione o del Documento Unico.

Bollo auto 2027: cosa succede con moto e ciclomotori

L’esenzione può riguardare anche motocicli e ciclomotori a benzina, ma solo se il contribuente non possiede già un’autovettura che rientra nei requisiti previsti.

In presenza di più motocicli viene preso in considerazione quello con potenza inferiore. Per i ciclomotori conta invece la data di prima immatricolazione.

Anche in questo caso il beneficio resta limitato a un solo mezzo.

Bollo auto: elettriche e ibride seguono regole diverse

Per le auto elettriche resta valido il quadro nazionale che prevede cinque anni di esenzione dalla prima immatricolazione. Dopo questo periodo, il bollo viene calcolato in misura ridotta rispetto a un equivalente veicolo a benzina.

Le Regioni possono però introdurre condizioni più favorevoli. In Lombardia, ad esempio, l’esenzione per le auto elettriche non ha una scadenza temporale.

Per le auto ibride, invece, non esiste una disciplina unica valida in tutta Italia. Le agevolazioni dipendono dalle disposizioni regionali e possono cambiare in base all’anno di immatricolazione e alla tipologia di motorizzazione.

Bollo auto: quando bisogna fare domanda

La richiesta resta necessaria per alcune agevolazioni specifiche, tra cui quelle previste per le persone con disabilità.

In questi casi la domanda serve a verificare i requisiti e ad associare il beneficio alla targa del veicolo. Le modalità di presentazione cambiano da Regione a Regione e possono prevedere portali online, uffici dedicati o intermediari autorizzati.

Il beneficio può essere applicato a un solo veicolo, intestaBollo auto 2027: esenzione automatica o serve fare domanda?to alla persona con disabilità oppure al familiare del quale risulta fiscalmente a carico, nei limiti previsti dalla normativa.

Bollo auto: l’esenzione va richiesta ogni anno?

Una volta riconosciuta, l’esenzione per disabilità non deve essere richiesta ogni anno, a condizione che i requisiti restino invariati.

Una nuova domanda può invece rendersi necessaria in caso di revisione della documentazione sanitaria o di sostituzione del veicolo.

Quando cambia l’auto, il beneficio deve essere trasferito sulla nuova targa e cessato sul mezzo precedente, secondo le procedure previste dalla Regione competente.