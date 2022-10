Cambio gomme invernali 2022: scadenze e multe previste

Dal 15 ottobre al 15 novembre scatta la finestra per effettuare il passaggio dalle estive alle invernali: ecco ciò che bisogna sapere per essere in regola

Anche quest’anno è arrivato il periodo del cambio gomme: dopo quello che richiedeva l’utilizzo delle estive per la stagione calda, ora è il momento di passare sulle invernali e per essere in regola con il Codice della Strada la finestra temporale da rispettare è quella del 15 ottobre – 15 novembre (anche se in Valle d’Aosta e in alcune zone alpine l’obbligo vige già dalla metà del mese in corso ed è esteso fino al successivo 15 maggio).

Dal 15 novembre, quindi, è necessario avere installate le gomme invernali oppure avere a disposizione le catene da neve a bordo, al fine di affrontare in sicurezza le strade bagnate, sdrucciolevoli, brinate, innevate o comunque che presentano condizioni di scarsa aderenza per i veicoli. Per essere certi che i propri pneumatici siano quelli corretti, è indispensabile sapere che quelli specifici per la stagione fredda (con il famoso “pittogramma alpino” e simbolo 3PMSF) rappresentano la scelta ottimale per la maggior parte delle vetture moderne, anche se è sempre possibile optare per le famose “quattro stagioni” senza dover per forza affrontare il duplice cambio gomme annuale.

Dopo il 15 novembre chi verrà pizzicato con pneumatici non idonei alla circolazione su strada oppure sprovvisto di catene a bordo andrà incontro a una sanzione da 41 a 168 Euro se fermato nei centri urbani e da 84 a 335 Euro se colto in flagrante su strade extraurbane e autostrade. E’ previsto inoltre il fermo del veicolo, che se non viene rispettato aggiunge altri 84 Euro e prevede la decurtazione di tre punti sulla patente di guida.