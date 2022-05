Caro carburanti: prezzi bassi di benzina e diesel fino al prossimo 8 luglio

Il Governo italiano ha promosso l'emendamento secondo cui il taglio delle accise sui carburanti durerà fino all'inizio di luglio; prezzi ridotti anche per il metano

Nel pieno dello sciopero indetto dai distributori che erogano gas naturale per il settore dell’autotrasporto, arriva fortunatamente una buona notizia per tutti gli automobilisti italiani: la proroga al 30 giugno sul taglio delle accise di benzina e diesel è stata ulteriormente spostata al successivo 8 luglio, grazie a un nuovo emendamento del Governo italiano che prevede anche la riduzione delle accise sul metano “a zero Euro per metro cubo” e della sua IVA al 5%.

L’entrata in vigore del decreto è prevista già dalla giornata di oggi al fine di evitare innalzamenti improvvisi dei prezzi dei principali carburanti presso le stazioni di servizio in tutta Italia. Attualmente i prezzi in modalità self-service si assestano a 1,798 Euro/Litro per quanto riguarda la benzina, 1,815 Euro/Litri per il diesel, 0,854 Euro/Litro per il GPL e leggermente sopra i 2 Euro per quanto riguarda il gas naturale.