Prezzi benzina: ora Google Maps mostra il costo del carburante

Tra le ultime funzioni introdotte nell'applicazione di navigazione di Google è presente quella che permette di visualizzare il costo di benzina e diesel presso le stazioni di servizio vicine alla propria posizione

Una tra le applicazioni più diffuse in assoluto tra gli automobilisti è sicuramente Google Maps: non solo per la navigazione su strada, ma anche per tante utili funzioni che permettono di visualizzare, per esempio, la posizione degli autovelox nelle vicinanze oppure i limiti di velocità sulla via che stiamo percorrendo. Gli ultimi aggiornamenti rilasciati dalla “grande G”, tuttavia, ora includono anche un’altra importantissima funzionalità: quella che riporta su schermo il prezzo del carburante presso le stazioni di servizio vicine alla propria posizione.

Si tratta di una feature che era già stata introdotta tempo fa e che oggi è stata estesa a una platea maggiore di utenti, al fine di incrementarne la fase di sperimentazione. Per questo motivo, infatti, nel database di Google non sono ancora presenti tutti i distributori con tanto di prezzo al Litro di benzina e diesel, ma siamo fiduciosi che nel prossimo futuro il loro numero possa aumentare in maniera esponenziale.

Come visualizzare questa utilissima funzione? Basta aprire l’applicazione di Google Maps, lasciare che rilevi la nostra posizione e digitare nella casella di testo la parola “benzinai”. Nella lista che apparirà nella parte inferiore dello schermo sarà quindi sufficiente verificare se una determinata stazione di servizio riporta il prezzo del carburante, visualizzabile in maniera più dettagliata per tutte le alimentazioni cliccando semplicemente sulla scheda informativa del benzinaio in questione.