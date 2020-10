Come pulire i sedili dell’auto

I sedili delle nostre auto vengono vissuti quotidianamente e hanno bisogno di essere curati e lavati per non assorbire sporco e macchie. Il modo migliore è prevenire, ma non sempre è possibile... ecco allora una rapida guida su come fare per pulire i sedili dell'auto

Quando si parla di sedili dell’auto e della loro pulizia occorre distinguere in base al materiale con cui sono ricoperti. I sedili in pelle, a fronte di molteplici vantaggi, necessitano di maggiore cura per conservarsi belli nel tempo e di particolare attenzione quando ci si appresta a pulirli.

Pulire sedili in pelle

Se la vostra auto è dotata di sedili in pelle la prima cosa da ricordare è che questo è un materiale che necessita di essere nutrito per mantenere le sue paratteristiche e il suo aspetto. Esistono in commercio prodotti specifici per la cura dei sedili in pelle e non ci sembra opportuno rischiare con soluzioni fai-da-te che potrebbero comprometterne l’aspetto. Una pella correttamente mantenuta risulta più facile da pulire ma, nel caso, occorre agire in questo modo:

– innanzi tutto passare l’aspirapolvere per rimuovere polvere, briciole o elementi che possono graffiare la pelle;

– per la pulizia si può ricorrere a prodotti specifici (consigliabile) oppure, se lo sporco è poco, passare i sedili con acqua demineralizzata (si trova nei supermercati) e asciugare con un panno morbido. E’ importante non utilizzare prodotti chimici aggressivi o getti di vapore, mentre è consigliabile riscaldare l’abitacolo per rendere la pelle più permeabile. Se proprio siete in presenza di macchie ostinate o sedili particolarmente trascurati e non volete acquistare prodotti specifici potete utilizzare shampoo o bagnoschiuma neutro, avendo la precauzione di provare prima in un punto poco visibile;

– terminata la pulizia e lasciata asciugare molto bene la pelle (tutte operazioni da non fare assolutamente sotto il sole) passate un prodotto che nutra la pelle e i vostri sedili torneranno come nuovi.

Pulizia dei sedili in tessuto

Se la vostra auto hai sedili in tessuto la cosa migliore è prevenire ed evitare che si sporchino. Si possono comprare dei coprisedili, oppure applicare un repellente anti macchia che vi aiuterà in futuro a mantenere puliti i vostri sedili o a rimuovere con maggior facilità lo sporco.

Se ormai il danno è fatto, in ogni caso niente paura; ricordavi anche in questo caso di passare bene l’aspirapolvere prima di utilizzare i prodotti per la pulizia. Anche qui è possibile affidarsi a prodotti specifici che con una spesa contenuta (intorno ai 10-15 euro di media) e in poco tempo consentono di ottenere ottimi risultati; di solito infatti si tratta di schiume che vengono assorbite dai sedili stessi e spesso non necessitano di risciacqui o di lunghe attese perché si asciughino.

Volendo procedere con metodi fai-da-te uno degli strumenti migliori è il vapore, quindi se in casa avete un vaporetto o simili potete procedere con quello, eventualmente con l’ausilio di uno sgrassatore universale per tessuti per le macchie più ostimate. Attenzione che in questo caso i sedili vanno lasciati asciugare prima di poter utilizzare l’auto.

Altri rimedi della nonna per smacchiare i sedili sono il limone (strofinate mezzo limone sulla macchia e lasciate agire per una mezza giornata), acqua e aceto, acqua e ammoniaca oppure, sulle macchie “fresche” il bicarbonato. In questo caso lasciate agire il bicarbonato per una notte sulla macchia, quindi aspirate via la polvere e la macchia dovrebbe sparire. Tenete conto che i tempi necessari nel caso di scelte autarchiche si allungano di parecchio, soprattutto per l’asciugatura, quindi valutate attentamente prima di mettervi all’opera.

Infine un metodo universale un po’ più costoso (dai 30 ai 60 euro) ma rapido e dai risultati generalmente ottimi: portate la macchina in un buon autolavaggio e leggete un bel libro mentre vi puliscono i sedili.