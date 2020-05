Coronavirus: dal Governo un bonus fino a 500 euro per acquisto di bici e monopattini

Il bonus per biciclette e monopattini sarà "erga omnes", per cui non sarà legato a parametri di reddito e disponibile a tutti quelli che ne faranno richiesta

Le biciclette (ma anche i monopattini) come mezzi per rimetterci in moto? Perché no, soprattutto alla luce degli interessanti incentivi che il Governo sta varando in queste ore per favorire gli spostamenti urbani. Vediamo di cosa si tratta.

Il paese riparte in bici e monopattini

Tra i tanti punti del Decreto aprile (ormai Decreto maggio verrebbe da dire) che il Governo sta faticosamente varando, uno riguarda anche biciclette e monopattini: da quanto si apprende, l documento contenere anche un incentivo fino a 500 euro per l’acquisto di bici e monopattini per muoversi in città. “È allo studio e in dirittura d’arrivo il riconoscimento di un buono di mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e monopattini“, ha annunciato la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli.

Il bonus sarà “erga omnes”, per cui non sarà legato a parametri di reddito e disponibile a tutti quelli che ne faranno richiesta. Sarà pari a fino il 70% della spesa sostenuta e con un massimale appunto di 500€. Il fondo totale previsto per questo piano è di 120 milioni di euro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, gli incontri tecnici tra i quattro ministeri coinvolti: Ambiente, Finanze, Sviluppo Economico e Trasporti sono praticamente conclusi e si potrebbe arrivare ad uno sblocco della procedura già alla fine di questo mese.